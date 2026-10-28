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Сроки "гаражной амнистии" больше не будут продлеваться

Сроки "гаражной амнистии" больше не будут продлеваться - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сроки "гаражной амнистии" больше не будут продлеваться

Сроки действия "гаражной амнистии" больше продлеваться не будут, гражданам и властям нужно успеть легализовать недвижимость за оставшееся время, заявила... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:09+0300

2026-10-28T12:09+0300

2026-10-28T12:09+0300

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации

федеральное собрание

гаражи

гаражная амнистия

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Сроки действия "гаражной амнистии" больше продлеваться не будут, гражданам и властям нужно успеть легализовать недвижимость за оставшееся время, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе пленарного заседания она обратила внимание на недостаточную активность граждан и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные гаражи и земельные участки под ними. "Надо активно, деятельно работать и предупредить, что больше Федеральное собрание не будет продлевать сроки "гаражной амнистии". Чтобы граждане проявили свою ответственность, если они заинтересованы в легализации, и власти помогли ...разобраться с документами, перечнем, навести порядок", - сказала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что закон был принят в интересах людей, однако не все спешат воспользоваться своим правом, в результате чего в стране остается много юридически неоформленной собственности и земельных участков. "Мы продлили опять закон на пять лет, но надо уже дать понять и региональным, и муниципальным властям, и гражданам: окно возможностей - пять лет. И пусть они позанимаются. Не должно быть юридически не оформленной собственности, юридически не оформленных земельных участков", - отметила спикер. Она также поручила сенаторам проверить ход реализации закона в своих регионах и взять этот вопрос на контроль, чтобы ускорить пути завершения этой темы.

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общество , россия, валентина матвиенко, совет федерации, федеральное собрание, гаражи, гаражная амнистия