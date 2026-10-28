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Биржевые цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост в среду, показатель впервые с 20 декабря 2022 года поднялся выше отметки в 1150 долларов за тысячу кубометров,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:22+0300

2026-10-28T16:22+0300

2026-10-28T16:22+0300

энергетика

газ

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ice

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост в среду, показатель впервые с 20 декабря 2022 года поднялся выше отметки в 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1122,2 доллара (+1,3%). По состоянию на 15.57 мск показатель составлял 1149 долларов (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1015 долларов за тысячу кубометров. Минутами ранее цены на газ в Европе поднимались до 1150,4 доллара за тысячу кубометров (+3,8%), впервые с 20 декабря 2022 года превысив отметку 1150 долларов.

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газ, европа, ice