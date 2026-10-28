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В "Газпроме" заявили о готовности к сотрудничеству с Африкой

В "Газпроме" заявили о готовности к сотрудничеству с Африкой - 28.10.2026, ПРАЙМ

В "Газпроме" заявили о готовности к сотрудничеству с Африкой

"Газпром" считает важным сотрудничество с энергетическими компаниями Африки, открыт к диалогу и готов к взаимовыгодному партнерству, заявил зампред правления... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:23+0300

2026-10-28T12:23+0300

2026-10-28T12:26+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" считает важным сотрудничество с энергетическими компаниями Африки, открыт к диалогу и готов к взаимовыгодному партнерству, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов. "Газпром" придает важное значение всестороннему сотрудничеству с энергетическими компаниями африканского континента", - сказал он в ходе выступления на Третьем саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. "Газпром" открыт для диалога, готов к взаимовыгодному сотрудничеству (с Африкой - ред.)", - добавил Маркелов. Он подчеркнул, что компании группы "Газпром" имеют необходимые компетенции, а также опыт разработки технологических процессов переработки газа, газового конденсата, нефти, изготовления реагентов, сорбентов, а также основного технологического оборудования. Кроме того, компания является крупнейшим производителем серы - важнейшим сырьем для производства минеральных удобрений. Компания, как уточнил Маркелов, готова рассматривать совместные проекты по направлениям: поиска, разведки и добычи углеводородов, транспортировке и хранения газа, газификации и развитии газопотребления, электрогенерации, нефтегазопереработки, а также развитию газомоторной инфраструктуры. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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