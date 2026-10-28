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"Газпром" планирует к 2030 году перевести на метан 29,4 тысячи автомобилей
"Газпром" планирует к 2030 году перевести на метан 29,4 тысячи автомобилей - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром" планирует к 2030 году перевести на метан 29,4 тысячи автомобилей
"Газпром" планирует к 2030 году перевести на газомоторное топливо 29,4 тысячи автомобилей внутри компании и получить за счет этого около 41 миллиарда рублей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:09+0300
2026-10-28T17:09+0300
2026-10-28T17:09+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" планирует к 2030 году перевести на газомоторное топливо 29,4 тысячи автомобилей внутри компании и получить за счет этого около 41 миллиарда рублей экономии, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
Как пояснил Зубков, автомобили, переведенные на метан, дают колоссальную экономию. За последние 10 лет компания получила 24 миллиарда рублей экономии от заправки машин газомоторным топливом вместо традиционного.
"К 2030 году мы количество автомобилей, переведенных на газомоторное топливо, доведем до 29 400 (единиц - ред.) и будем иметь порядка 41 миллиарда рублей экономии", - сказал он в интервью ИС "Вести".
"Газпром газомоторное топливо" (входит в "Газпром") видит растущий спрос на переоборудование транспорта на газомоторное топливо, заявлял в августе замгендиректора по продажам и развитию рынка компании Борис Чеминава. Рост спроса на переоборудование транспорта показывает, что газомоторное топливо является конкурентным и нужным потребителю, отмечал он.
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газ, бизнес, газпром
"Газпром" планирует к 2030 году перевести на метан 29,4 тысячи автомобилей
Зубков: "Газпром" к 2030 году переведет на газомоторное топливо 29,4 тысячи автомобилей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Газпром" планирует к 2030 году перевести на газомоторное топливо 29,4 тысячи автомобилей внутри компании и получить за счет этого около 41 миллиарда рублей экономии, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
Как пояснил Зубков, автомобили, переведенные на метан, дают колоссальную экономию. За последние 10 лет компания получила 24 миллиарда рублей экономии от заправки машин газомоторным топливом вместо традиционного.
"К 2030 году мы количество автомобилей, переведенных на газомоторное топливо, доведем до 29 400 (единиц - ред.) и будем иметь порядка 41 миллиарда рублей экономии", - сказал он в интервью ИС "Вести".
"Газпром газомоторное топливо" (входит в "Газпром") видит растущий спрос на переоборудование транспорта на газомоторное топливо, заявлял в августе замгендиректора по продажам и развитию рынка компании Борис Чеминава. Рост спроса на переоборудование транспорта показывает, что газомоторное топливо является конкурентным и нужным потребителю, отмечал он.