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ГД приняла в I чтении законопроект о возврате товаров, купленных онлайн

ГД приняла в I чтении законопроект о возврате товаров, купленных онлайн - 28.10.2026, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении законопроект о возврате товаров, купленных онлайн

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий покупателю право выбирать способ возврата качественного товара, приобретенного онлайн. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:08+0300

2026-10-28T14:08+0300

2026-10-28T14:08+0300

бизнес

россия

общество

госдума

конституционный суд

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий покупателю право выбирать способ возврата качественного товара, приобретенного онлайн. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Во исполнение постановления Конституционного суда РФ он уточняет порядок возврата гражданами товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом. Законопроект предусматривает, что покупатель может вернуть такой товар за свой счет любым выбранным им способом. Однако этот способ должен обеспечивать продавцу возможность проверить состояние возвращаемого товара при его получении. Проблема возврата товара понятна каждому, кто хоть раз заказывал что-то онлайн, заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. "Представьте ситуацию: человек живет в глубинке, до магазина продавца — сотни километров. Заказал куртку, она не подошла. Он готов отправить ее обратно почтой за свой счет. А продавец говорит: возврат только лично в магазине. Право формально есть, а воспользоваться им нельзя", - пояснил депутат. Конституционный суд в феврале 2026 года прямо указал на это, отметил Игошин. "После принятия закона покупатель сможет вернуть товар надлежащего качества любым удобным способом - почтой, курьером, через пункт выдачи. Главное, чтобы продавец мог проверить состояние товара при получении", - подчеркнул он. "Для покупок через маркетплейсы порядок возврата будет прописан в законе о платформенной экономике - чтобы не было путаницы. Также продавцы и партнеры цифровых платформ будут обязаны указывать, как вернуть товар, сколько это стоит и кто отвечает в случае потери или повреждения посылки", - добавил Игошин. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в целях более полного отражения правовых позиций Конституционного суда. В частности, предлагается обязать продавца определять способ возврата товара в договоре с потребителем, а также закрепить право потребителя выбрать другой способ возврата. При этом, если покупатель выбирает способ возврата, предложенный продавцом, то риски случайной гибели или повреждения возвращаемого товара во время его транспортировки кабмин предлагает возложить на продавца. А если покупатель выберет иной способ возврата, эти риски будет нести уже он сам. На покупателя предлагается возложить такой риск и на период обратной пересылки товара, не принятого продавцом "по причине несохранности его товарного вида и потребительских свойств". Помимо этого, правительство предложило установить порядок фиксации состояния товара продавцом при получении его дистанционным способом от покупателя. Эти предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , госдума, конституционный суд