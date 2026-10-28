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ГД приняла в I чтении проект об ответственности туроператоров и турагентов
ГД приняла в I чтении проект об ответственности туроператоров и турагентов - 28.10.2026, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект об ответственности туроператоров и турагентов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который разграничивает ответственность туроператоров и турагентов перед туристами. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:48+0300
2026-10-28T14:48+0300
2026-10-28T14:48+0300
туризм
бизнес
госдума
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который разграничивает ответственность туроператоров и турагентов перед туристами.
Законопроектом предлагается определить случаи наступления ответственности каждого субъекта предпринимательской деятельности (туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта) перед туристами.
Проектом предлагается, чтобы туроператор отвечал перед туристом за убытки и вред, которые возникли из-за того, что он не предоставил полную и достоверную информацию об условиях путешествия и о туристском продукте, а также за несоответствие услуг потребительским свойствам продукта, за неоказание или ненадлежащее оказание входящих в него услуг.
Турагент, согласно проекту, будет отвечать перед туристом за непредоставление услуг по договору, если не исполнил свои обязательства. Среди них - предоставление полной информации о продукте, перечисление денег туроператору в установленном размере и порядке, согласование с туроператором условий путешествия, уведомление туроператора о заключении договора с туристом.
Предусматривается, что претензии к качеству услуг турагента, не входящих в туропродукт, можно будет предъявить в письменной форме не позднее 20 дней со дня окончания действия договора, рассматривать их будут в течение 10 дней.
Кроме того, согласно тексту, при формировании турпродукта по внутреннему или въездному туризму нельзя будет включать услуги средств размещения, экскурсоводов и инструкторов-проводников, сведения о которых не внесены в соответствующие реестры.
Реализация положений законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к туроператорам и позволит им контролировать исполнение турагентами условий договоров.
Документ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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туризм, бизнес, госдума
ГД приняла в I чтении проект об ответственности туроператоров и турагентов
ГД приняла в I чтении проект об ответственности туроператоров и турагентов перед туристами
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который разграничивает ответственность туроператоров и турагентов перед туристами.
Законопроектом предлагается определить случаи наступления ответственности каждого субъекта предпринимательской деятельности (туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта) перед туристами.
Проектом предлагается, чтобы туроператор отвечал перед туристом за убытки и вред, которые возникли из-за того, что он не предоставил полную и достоверную информацию об условиях путешествия и о туристском продукте, а также за несоответствие услуг потребительским свойствам продукта, за неоказание или ненадлежащее оказание входящих в него услуг.
Турагент, согласно проекту, будет отвечать перед туристом за непредоставление услуг по договору, если не исполнил свои обязательства. Среди них - предоставление полной информации о продукте, перечисление денег туроператору в установленном размере и порядке, согласование с туроператором условий путешествия, уведомление туроператора о заключении договора с туристом.
Предусматривается, что претензии к качеству услуг турагента, не входящих в туропродукт, можно будет предъявить в письменной форме не позднее 20 дней со дня окончания действия договора, рассматривать их будут в течение 10 дней.
Кроме того, согласно тексту, при формировании турпродукта по внутреннему или въездному туризму нельзя будет включать услуги средств размещения, экскурсоводов и инструкторов-проводников, сведения о которых не внесены в соответствующие реестры.
Реализация положений законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к туроператорам и позволит им контролировать исполнение турагентами условий договоров.
Документ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.