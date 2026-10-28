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ГД приняла в I чтении проект о маркшейдерских работах в недропользовании - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ГД приняла в I чтении проект о маркшейдерских работах в недропользовании
ГД приняла в I чтении проект о маркшейдерских работах в недропользовании - 28.10.2026, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект о маркшейдерских работах в недропользовании
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к проектной документации для маркшейдерских работ в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:50+0300
2026-10-28T15:50+0300
россия
бизнес
ростехнадзор
госдума
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к проектной документации для маркшейдерских работ в недропользовании. Маркшейдерское дело — это отрасль горной науки и производства, которая занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности: оно обеспечивает точное определение границ горных выработок, контроль за безопасным ведением работ и учет запасов полезных ископаемых. Принятый законопроект предусматривает, что маркшейдерская деятельность должна вестись в соответствии с маркшейдерской проектной документацией. Требования к ее составу и содержанию установит Ростехнадзор, а порядок подготовки, согласования и утверждения документации, включая сроки согласования и основания для отказа, определит правительство РФ. Как отмечалось в пояснительной записке, сейчас требования к организации и проведению маркшейдерских работ, составу и содержанию проектной документации, а также порядку ее согласования законодательно не установлены. Это снижает качество подготовки документов и мешает нормальному контролю за безопасным состоянием недр, что может приводить к авариям. В настоящее время действуют правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные Ростехнадзором, но они не устанавливают требований к самой проектной документации. Законопроект устраняет этот правовой пробел и создает основания для введения обязательных требований на уровне нормативных актов.
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россия, бизнес, ростехнадзор, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Ростехнадзор, Госдума
15:50 28.10.2026
 
ГД приняла в I чтении проект о маркшейдерских работах в недропользовании

Госдума приняла в I чтении проект о требованиях к проектной документации для маркшейдеров

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к проектной документации для маркшейдерских работ в недропользовании.
Маркшейдерское дело — это отрасль горной науки и производства, которая занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности: оно обеспечивает точное определение границ горных выработок, контроль за безопасным ведением работ и учет запасов полезных ископаемых.
Принятый законопроект предусматривает, что маркшейдерская деятельность должна вестись в соответствии с маркшейдерской проектной документацией. Требования к ее составу и содержанию установит Ростехнадзор, а порядок подготовки, согласования и утверждения документации, включая сроки согласования и основания для отказа, определит правительство РФ.
Как отмечалось в пояснительной записке, сейчас требования к организации и проведению маркшейдерских работ, составу и содержанию проектной документации, а также порядку ее согласования законодательно не установлены. Это снижает качество подготовки документов и мешает нормальному контролю за безопасным состоянием недр, что может приводить к авариям.
В настоящее время действуют правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные Ростехнадзором, но они не устанавливают требований к самой проектной документации. Законопроект устраняет этот правовой пробел и создает основания для введения обязательных требований на уровне нормативных актов.
 
РОССИЯБизнесРостехнадзорГосдума
 
 
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