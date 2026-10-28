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Госдолг США обновил антирекорд и вырос до 40,5 триллионов долларов

Госдолг США обновил антирекорд и вырос до 40,5 триллионов долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг США обновил антирекорд и вырос до 40,5 триллионов долларов

Госдолг США обновил антирекорд и вырос до 40,5 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина, которые изучило РИА Новости. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:01+0300

2026-10-28T05:01+0300

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мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 28 окт - ПРАЙМ. Госдолг США обновил антирекорд и вырос до 40,5 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина, которые изучило РИА Новости. Объем внешних заимствований США превысил 40 триллионов 18 августа. За два месяца долг сначала вырос на 1%, а к нынешнему моменту прибавил 500 миллиардов. По последним данным американского минфина, объем заимствований составляет 40,528 триллиона долларов. За последние десять лет госдолг США вырос более чем в два раза, в эти дни 2016 года он составлял около 19,8 триллиона долларов.

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мировая экономика, сша