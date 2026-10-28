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В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых

В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых - от жилья... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:22+0300

2026-10-28T05:22+0300

2026-10-28T05:22+0300

недвижимость

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых - от жилья социального найма для студентов и аспирантов до снижения ставки или списания части ипотеки за научные достижения и получение научного звания. "Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам - студентам и аспирантам - жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых", - сказал Аксененко РИА Новости. Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой ипотеки для научных сотрудников совместно с профсоюзом Российской Академии наук. "Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии. Кроме того, именно ипотека часто становится якорем, "притягивающим" специалистов в регионы и научные центры. Одним из важных предложений стала идея о многоступенчатой поддержке ученых - от студенческой скамьи до построения карьеры", - добавил Аксененко. Он предложил пересмотреть возрастной ценз "молодого ученого" в сторону увеличения и уменьшить ипотечную ставку или ввести списание части ипотеки за новые научные достижения или получение научного звания. "А учитывая этот момент, стоит отметить, что "доктора наук" до 35 лет можно просто не успеть получить. Поэтому основным здесь должен стать не возрастной, а научный ценз", - подчеркнул депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия