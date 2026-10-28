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В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых
В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых - от жилья... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T05:22+0300
2026-10-28T05:22+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых - от жилья социального найма для студентов и аспирантов до снижения ставки или списания части ипотеки за научные достижения и получение научного звания. "Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам - студентам и аспирантам - жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых", - сказал Аксененко РИА Новости. Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой ипотеки для научных сотрудников совместно с профсоюзом Российской Академии наук. "Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии. Кроме того, именно ипотека часто становится якорем, "притягивающим" специалистов в регионы и научные центры. Одним из важных предложений стала идея о многоступенчатой поддержке ученых - от студенческой скамьи до построения карьеры", - добавил Аксененко. Он предложил пересмотреть возрастной ценз "молодого ученого" в сторону увеличения и уменьшить ипотечную ставку или ввести списание части ипотеки за новые научные достижения или получение научного звания. "А учитывая этот момент, стоит отметить, что "доктора наук" до 35 лет можно просто не успеть получить. Поэтому основным здесь должен стать не возрастной, а научный ценз", - подчеркнул депутат.
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недвижимость, россия
Недвижимость, РОССИЯ
05:22 28.10.2026
 
В Госдуме предложили многоступенчатую программу ипотеки для ученых

Депутат Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил проработать многоступенчатую программу ипотеки для ученых - от жилья социального найма для студентов и аспирантов до снижения ставки или списания части ипотеки за научные достижения и получение научного звания.
"Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам - студентам и аспирантам - жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых", - сказал Аксененко РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой ипотеки для научных сотрудников совместно с профсоюзом Российской Академии наук.
"Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии. Кроме того, именно ипотека часто становится якорем, "притягивающим" специалистов в регионы и научные центры. Одним из важных предложений стала идея о многоступенчатой поддержке ученых - от студенческой скамьи до построения карьеры", - добавил Аксененко.
Он предложил пересмотреть возрастной ценз "молодого ученого" в сторону увеличения и уменьшить ипотечную ставку или ввести списание части ипотеки за новые научные достижения или получение научного звания.
"А учитывая этот момент, стоит отметить, что "доктора наук" до 35 лет можно просто не успеть получить. Поэтому основным здесь должен стать не возрастной, а научный ценз", - подчеркнул депутат.
 
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