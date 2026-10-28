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В Госдуме предложили исключить пенсию ребенка-инвалида из доходов семьи - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили исключить пенсию ребенка-инвалида из доходов семьи
В Госдуме предложили исключить пенсию ребенка-инвалида из доходов семьи - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили исключить пенсию ребенка-инвалида из доходов семьи
Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР) предложила исключить пенсию ребенка-инвалида и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:56+0300
2026-10-28T08:56+0300
россия
общество
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР) предложила исключить пенсию ребенка-инвалида и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из состава доходов семьи при оценке нуждаемости. "ЛДПР настаивает на исключении пенсии ребенка-инвалида и ЕДВ из состава доходов семьи. Эти средства имеют строго целевое назначение - они принадлежат ребенку и должны служить исключительно его реабилитации и жизнеобеспечению, а не становиться формальным препятствием для получения государственной поддержки", - сказала Голубева РИА Новости. Она рассказала, что при оценке нуждаемости в доходы семьи включают пенсию ребенка-инвалида и сопутствующие выплаты, но эти деньги - не "доход" в обычном смысле, а компенсация дополнительных расходов: на лекарства, уход, реабилитацию, спецпитание и другие жизненно необходимые нужды. "Получается парадокс: выплата, которая должна помогать ребенку, формально увеличивает доход семьи - и из-за этого семья может не получить единое пособие или получить его в меньшем размере", - пояснила депутат. Голубева подчеркнула, что справедливая социальная политика требует оценивать реальный, доступный для свободного распоряжения доход, а не средства, которые семья тратит на базовое качество жизни такого ребенка.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, общество
РОССИЯ, Общество
08:56 28.10.2026
 
В Госдуме предложили исключить пенсию ребенка-инвалида из доходов семьи

Депутат Голубева предложила исключить пенсию ребенка-инвалида из состава доходов семьи

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР) предложила исключить пенсию ребенка-инвалида и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из состава доходов семьи при оценке нуждаемости.
"ЛДПР настаивает на исключении пенсии ребенка-инвалида и ЕДВ из состава доходов семьи. Эти средства имеют строго целевое назначение - они принадлежат ребенку и должны служить исключительно его реабилитации и жизнеобеспечению, а не становиться формальным препятствием для получения государственной поддержки", - сказала Голубева РИА Новости.
Она рассказала, что при оценке нуждаемости в доходы семьи включают пенсию ребенка-инвалида и сопутствующие выплаты, но эти деньги - не "доход" в обычном смысле, а компенсация дополнительных расходов: на лекарства, уход, реабилитацию, спецпитание и другие жизненно необходимые нужды.
"Получается парадокс: выплата, которая должна помогать ребенку, формально увеличивает доход семьи - и из-за этого семья может не получить единое пособие или получить его в меньшем размере", - пояснила депутат.
Голубева подчеркнула, что справедливая социальная политика требует оценивать реальный, доступный для свободного распоряжения доход, а не средства, которые семья тратит на базовое качество жизни такого ребенка.
 
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