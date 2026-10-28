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Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам

Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам - 28.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:19+0300

2026-10-28T13:19+0300

2026-10-28T13:19+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Протокол был подписан в Москве 16 июля. В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. Кроме того, документ дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила, иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.

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