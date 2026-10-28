Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/gosduma-874698500.html
Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам
Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:19+0300
2026-10-28T13:19+0300
россия
белоруссия
москва
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874698500.jpg?1793182766
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Протокол был подписан в Москве 16 июля. В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. Кроме того, документ дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила, иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, москва, госдума
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Госдума
13:19 28.10.2026
 
Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией по налогам

Госдума ратифицировала протокол об общих принципах налогообложения по косвенным налогам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Протокол был подписан в Москве 16 июля.
В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами.
Кроме того, документ дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.
Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила, иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала