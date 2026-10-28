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Госдума отложила рассмотрение законопроекта о дистанционной продаже вина
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о дистанционной продаже вина - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о дистанционной продаже вина
Госдума отложила на день рассмотрение в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:06+0300
2026-10-28T15:06+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума отложила на день рассмотрение в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России".
Исходя из ее базы данных новая плановая дата рассмотрения – 29 октября.
На обсуждение данного вопроса в среду были приглашены руководители Минздрава, Минсельхоза, Минцифры России и "Почты России". Однако не все они смогли прийти. Официальным представителем правительства РФ по данным законопроектом сейчас является заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
В связи с отсутствием некоторых приглашенных лиц рассмотрение данного законопроекта, а также связанных с ним поправок в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении распития алкоголя было перенесено.
При этом полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко было предложено проинформировать депутатов относительно возможности участия представителей соответствующих министерств в обсуждении законопроектов в четверг. Не исключено, что в случае невозможности участия приглашенных лиц в заседании Госдумы рассмотрение законопроектов может быть перенесено на ноябрь.
В рамках эксперимента планируется организовать розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС.
Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ.
В рамках эксперимента вино планируется доставлять покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента.
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Госдума отложила рассмотрение законопроекта о дистанционной продаже вина
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о продаже вина через сайт "Почты России"
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума отложила на день рассмотрение в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России".
Исходя из ее базы данных новая плановая дата рассмотрения – 29 октября.
На обсуждение данного вопроса в среду были приглашены руководители Минздрава, Минсельхоза, Минцифры России и "Почты России". Однако не все они смогли прийти. Официальным представителем правительства РФ по данным законопроектом сейчас является заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
В связи с отсутствием некоторых приглашенных лиц рассмотрение данного законопроекта, а также связанных с ним поправок в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении распития алкоголя было перенесено.
При этом полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко было предложено проинформировать депутатов относительно возможности участия представителей соответствующих министерств в обсуждении законопроектов в четверг. Не исключено, что в случае невозможности участия приглашенных лиц в заседании Госдумы рассмотрение законопроектов может быть перенесено на ноябрь.
В рамках эксперимента планируется организовать розничную продажу через сайт "Почты России" вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС.
Производители вина смогут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Для этого они должны будут обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. А формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз РФ.
В рамках эксперимента вино планируется доставлять покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе расширить территорию эксперимента.