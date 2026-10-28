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Госдума приняла в I чтении проект об аудите инвестпроектов в сфере ОПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект об аудите инвестпроектов в сфере ОПК
Госдума приняла в I чтении проект об аудите инвестпроектов в сфере ОПК - 28.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект об аудите инвестпроектов в сфере ОПК
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательный технологический аудит инвестпроектов в сфере ОПК с финансированием из федерального... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:15+0300
2026-10-28T15:15+0300
россия
минпромторг
госдума
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательный технологический аудит инвестпроектов в сфере ОПК с финансированием из федерального бюджета. Документ внесен правительством РФ. Он создает правовые основы для технологического аудита организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при рассмотрении их предложений по реализации инвестиционных проектов. Инвестиционный проект такой организации, претендующий на бюджетные инвестиции или субсидии госкорпорациям, государственным или публично-правовым компаниям, должен пройти оценку технологической целесообразности и реализуемости до включения в госпрограмму РФ. Такую оценку будет проводить Минпромторг России с привлечением экспертных организаций. Он же будет устанавливать порядок проведения оценки, а также формировать, вести и утверждать перечень привлекаемых к ней организаций. Порядок формирования и ведения перечня, в том числе критерии включения в него и порядок предоставления доступа к сведениям из перечня, тоже будет утверждать Минпромторг. Лишь при наличии положительного заключения, выданного по итогам такой оценки, инвестиционный проект будет включаться в госпрограмму и получать финансирование из федерального бюджета.
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россия, минпромторг, госдума
РОССИЯ, Минпромторг, Госдума
15:15 28.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект об аудите инвестпроектов в сфере ОПК

Госдума приняла в I чтении проект о технологическом аудите инвестпроектов в сфере ОПК

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательный технологический аудит инвестпроектов в сфере ОПК с финансированием из федерального бюджета.
Документ внесен правительством РФ. Он создает правовые основы для технологического аудита организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при рассмотрении их предложений по реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционный проект такой организации, претендующий на бюджетные инвестиции или субсидии госкорпорациям, государственным или публично-правовым компаниям, должен пройти оценку технологической целесообразности и реализуемости до включения в госпрограмму РФ.
Такую оценку будет проводить Минпромторг России с привлечением экспертных организаций. Он же будет устанавливать порядок проведения оценки, а также формировать, вести и утверждать перечень привлекаемых к ней организаций. Порядок формирования и ведения перечня, в том числе критерии включения в него и порядок предоставления доступа к сведениям из перечня, тоже будет утверждать Минпромторг.
Лишь при наличии положительного заключения, выданного по итогам такой оценки, инвестиционный проект будет включаться в госпрограмму и получать финансирование из федерального бюджета.
 
РОССИЯМинпромторгГосдума
 
 
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