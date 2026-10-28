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В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга
Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:46+0300
2026-10-28T21:46+0300
2026-10-28T21:46+0300
бизнес
россия
минпромторг
госдума
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"При этом согласно поручению президента Российской Федерации от 17 августа 2026 года № Пр-2067 Минпромторгом России осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300… путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора", - говорится в документе.
Отмечается, что размер сбора, взимаемого с авиакомпаний на внутренних направлениях, составит 500 рублей, а на международных - 1000 рублей.
В Минпромторге пояснили журналистам, что оператором авиационного сбора выступает Минтранс.
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бизнес, россия, минпромторг, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Госдума
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга
В Госдуме допустили введение дополнительного авиасбора для поддержки лизинга самолетов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"При этом согласно поручению президента Российской Федерации от 17 августа 2026 года № Пр-2067 Минпромторгом России осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300… путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора", - говорится в документе.
Отмечается, что размер сбора, взимаемого с авиакомпаний на внутренних направлениях, составит 500 рублей, а на международных - 1000 рублей.
В Минпромторге пояснили журналистам, что оператором авиационного сбора выступает Минтранс.