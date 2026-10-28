https://1prime.ru/20261028/gosduma-874729955.html

В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга

В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга

Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T21:46+0300

2026-10-28T21:46+0300

2026-10-28T21:46+0300

бизнес

россия

минпромторг

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874729955.jpg?1793213168

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам. "При этом согласно поручению президента Российской Федерации от 17 августа 2026 года № Пр-2067 Минпромторгом России осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300… путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора", - говорится в документе. Отмечается, что размер сбора, взимаемого с авиакомпаний на внутренних направлениях, составит 500 рублей, а на международных - 1000 рублей. В Минпромторге пояснили журналистам, что оператором авиационного сбора выступает Минтранс.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, госдума