Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/gosduma-874729955.html
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга
Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:46+0300
2026-10-28T21:46+0300
бизнес
россия
минпромторг
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874729955.jpg?1793213168
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам. "При этом согласно поручению президента Российской Федерации от 17 августа 2026 года № Пр-2067 Минпромторгом России осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300… путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора", - говорится в документе. Отмечается, что размер сбора, взимаемого с авиакомпаний на внутренних направлениях, составит 500 рублей, а на международных - 1000 рублей. В Минпромторге пояснили журналистам, что оператором авиационного сбора выступает Минтранс.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минпромторг, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Госдума
21:46 28.10.2026
 
В Госдуме предложили ввести дополнительный авиасбор для поддержки лизинга

В Госдуме допустили введение дополнительного авиасбора для поддержки лизинга самолетов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительный авиационный сбор для поддержки лизинга и эксплуатации российских самолетов могут ввести в 2027 году, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"При этом согласно поручению президента Российской Федерации от 17 августа 2026 года № Пр-2067 Минпромторгом России осуществляется разработка нового механизма компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов типа МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300… путем введения с 2027 года дополнительного авиасбора", - говорится в документе.
Отмечается, что размер сбора, взимаемого с авиакомпаний на внутренних направлениях, составит 500 рублей, а на международных - 1000 рублей.
В Минпромторге пояснили журналистам, что оператором авиационного сбора выступает Минтранс.
 
БизнесРОССИЯМинпромторгГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала