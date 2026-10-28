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"Ожидаю умеренное ослабление рубля": эксперт дал прогноз по рынку - 28.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261028/grif-874568126.html
"Ожидаю умеренное ослабление рубля": эксперт дал прогноз по рынку
"Ожидаю умеренное ослабление рубля": эксперт дал прогноз по рынку - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Ожидаю умеренное ослабление рубля": эксперт дал прогноз по рынку
В ноябре 2026 года я ожидаю умеренное ослабление рубля. Сохраняю логику октябрьского прогноза: курс зависит прежде всего от того, сколько валюты поступает на... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T04:04+0300
2026-10-28T04:04+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
европа
сша
ецб
снг
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В ноябре 2026 года я ожидаю умеренное ослабление рубля. Сохраняю логику октябрьского прогноза: курс зависит прежде всего от того, сколько валюты поступает на рынок и сколько требуется для оплаты импорта. Высокая ставка поддерживает рублевые сбережения, а экспортная выручка обеспечивает предложение валюты. При этом важна не только цена нефти, но и то, когда деньги поступают экспортерам и продаются внутри страны.Наиболее вероятным, с оценкой 55%, считаю доллар по 82–86 рублей к концу ноября, евро — по 91–98, юань — по 12,2–12,9. Это ситуация, в которой спрос на валюту несколько превышает ее предложение, но высокой ставки и экспортных поступлений достаточно, чтобы ослабление рубля оставалось умеренным.Если экспортеры увеличат продажи выручки, импорт будет расти сдержанно, а геополитическая напряжённость снизится, рубль может укрепиться. Этому сценарию отвожу 25%: доллар — 78–81 рубль, евро — 87–92, юань — 11,6–12,2.Оставшиеся 20% приходятся на более заметное ослабление: доллар — 88–93 рубля, евро — 97–106, юань — 13,1–14. Такой поворот возможен при сокращении экспортных поступлений, новых затруднениях с международными расчетами или резком увеличении покупок валюты.В отношениях доллара и евро многое будет зависеть от политики американского и европейского центральных банков. Мой базовый ориентир с вероятностью 55% — 0,88–0,91 евро за доллар. Если ФРС даст более жесткие сигналы по ставкам, чем ЕЦБ, а дорогая энергия и долговые риски продолжат давить на Европу, доллар может укрепиться до 0,91–0,94 евро. Вероятность — 30%. Обратному движению, до 0,85–0,88 евро за доллар, отвожу 15%: для этого нужны более мягкие сигналы ФРС относительно ЕЦБ и улучшение ожиданий по европейской экономике.На крипторынке высокие ставки тоже остаются сдерживающим фактором. Пока наиболее вероятными считаю колебания без устойчивого роста. С оценкой 50% ожидаю биткоин в пределах 78–88 тысяч долларов, эфир — 2,2–2,7 тысячи, Solana — 95–120 долларов. Покупки инвесторов способны поддержать рынок, однако высокая доходность более консервативных инструментов ограничивает интерес к риску.Для уверенного роста нужны устойчивый приток капитала и ослабление опасений по поводу дальнейшего повышения ставок в США. Тогда биткоин может достичь 90–100 тысяч долларов, эфир — 2,8–3,3 тысячи, Solana — 125–150 долларов. Вероятность такого развития — 26%.Вероятность в 24% отвожу снижению. Если инвесторы начнут выводить средства, а ФРС усилит жёсткую риторику, продажи могут ускориться из-за принудительного закрытия сделок с заёмными деньгами. В этом случае ориентиры — 68–77 тысяч долларов за биткоин, 1,8–2,1 тысячи за эфир и 75–90 долларов за Solana.Все диапазоны относятся к концу ноября, а вероятности отражают мою экспертную оценку каждого рынка. После решений ФРС и ЕЦБ в конце октября возможен пересмотр прогнозных диапазонов курсов: такие новости способны существенно изменить ожидания и движение денег.Автор: Александр Гриф, финансовый эксперт, руководитель лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ
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Александр Гриф
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/17/874567785_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_cd201618115ea74c469129b797e6a227.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рынок, европа, сша, ецб, снг
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, ЕВРОПА, США, ЕЦБ, СНГ
04:04 28.10.2026
 
"Ожидаю умеренное ослабление рубля": эксперт дал прогноз по рынку

Эксперт Гриф: наиболее вероятен доллар по 82–86 рублей, юань — 12,2–12,9 к концу ноября

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Александр Гриф
Александр Гриф
Финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В ноябре 2026 года я ожидаю умеренное ослабление рубля. Сохраняю логику октябрьского прогноза: курс зависит прежде всего от того, сколько валюты поступает на рынок и сколько требуется для оплаты импорта. Высокая ставка поддерживает рублевые сбережения, а экспортная выручка обеспечивает предложение валюты. При этом важна не только цена нефти, но и то, когда деньги поступают экспортерам и продаются внутри страны.
Наиболее вероятным, с оценкой 55%, считаю доллар по 82–86 рублей к концу ноября, евро — по 91–98, юань — по 12,2–12,9. Это ситуация, в которой спрос на валюту несколько превышает ее предложение, но высокой ставки и экспортных поступлений достаточно, чтобы ослабление рубля оставалось умеренным.
Если экспортеры увеличат продажи выручки, импорт будет расти сдержанно, а геополитическая напряжённость снизится, рубль может укрепиться. Этому сценарию отвожу 25%: доллар — 78–81 рубль, евро — 87–92, юань — 11,6–12,2.
Оставшиеся 20% приходятся на более заметное ослабление: доллар — 88–93 рубля, евро — 97–106, юань — 13,1–14. Такой поворот возможен при сокращении экспортных поступлений, новых затруднениях с международными расчетами или резком увеличении покупок валюты.
В отношениях доллара и евро многое будет зависеть от политики американского и европейского центральных банков. Мой базовый ориентир с вероятностью 55% — 0,88–0,91 евро за доллар. Если ФРС даст более жесткие сигналы по ставкам, чем ЕЦБ, а дорогая энергия и долговые риски продолжат давить на Европу, доллар может укрепиться до 0,91–0,94 евро. Вероятность — 30%. Обратному движению, до 0,85–0,88 евро за доллар, отвожу 15%: для этого нужны более мягкие сигналы ФРС относительно ЕЦБ и улучшение ожиданий по европейской экономике.
На крипторынке высокие ставки тоже остаются сдерживающим фактором. Пока наиболее вероятными считаю колебания без устойчивого роста. С оценкой 50% ожидаю биткоин в пределах 78–88 тысяч долларов, эфир — 2,2–2,7 тысячи, Solana — 95–120 долларов. Покупки инвесторов способны поддержать рынок, однако высокая доходность более консервативных инструментов ограничивает интерес к риску.
Для уверенного роста нужны устойчивый приток капитала и ослабление опасений по поводу дальнейшего повышения ставок в США. Тогда биткоин может достичь 90–100 тысяч долларов, эфир — 2,8–3,3 тысячи, Solana — 125–150 долларов. Вероятность такого развития — 26%.
Вероятность в 24% отвожу снижению. Если инвесторы начнут выводить средства, а ФРС усилит жёсткую риторику, продажи могут ускориться из-за принудительного закрытия сделок с заёмными деньгами. В этом случае ориентиры — 68–77 тысяч долларов за биткоин, 1,8–2,1 тысячи за эфир и 75–90 долларов за Solana.
Все диапазоны относятся к концу ноября, а вероятности отражают мою экспертную оценку каждого рынка. После решений ФРС и ЕЦБ в конце октября возможен пересмотр прогнозных диапазонов курсов: такие новости способны существенно изменить ожидания и движение денег.
Автор: Александр Гриф, финансовый эксперт, руководитель лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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