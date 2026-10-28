Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/grin-kart-874687084.html
Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках
Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках - 28.10.2026, ПРАЙМ
Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках
Победителям американской лотереи грин-карт, если администрация возобновит ее проведение, придется подтверждать свою финансовую состоятельность по строгим... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:16+0300
2026-10-28T11:16+0300
бизнес
финансы
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874687084.jpg?1793175390
ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Победителям американской лотереи грин-карт, если администрация возобновит ее проведение, придется подтверждать свою финансовую состоятельность по строгим требованиям, чтобы получить иммиграционную визу, рассказала РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова. Федеральный суд на прошлой неделе обязал власти США провести розыгрыш 55 тысяч грин-карт. Госдепу было предписано объявить детали программы до 29 октября, а регистрация заявок должна начаться 1 ноября. Руководство страны ранее заморозило проведение розыгрыша после инцидента со стрельбой с участием португальца, приехавшего в Штаты по грин-карте. "Получить грин-карту сейчас очень непросто, даже если выиграть в лотерею. Как минимум человеку придется доказать, что он способен себя обеспечивать, причем требования к этому стали строже", — сказала Крюкова. Согласно разъяснениям госдепа, при рассмотрении заявлений на иммиграционные визы консульские сотрудники оценивают, сможет ли иностранец самостоятельно обеспечивать себя после переезда в страну. При этом учитываются его доходы, имущество, возраст, состояние здоровья, семейное положение, образование и профессиональные навыки. Американское законодательство допускает отказ в выдаче визы, если власти сочтут, что заявитель может оказаться зависимым от государственной помощи. При этом единый минимальный размер накоплений для победителей лотереи не установлен: решение принимается с учетом совокупности обстоятельств. Крюкова также не исключила новых сложностей с оформлением документов, несмотря на судебное решение о возобновлении программы. "Теперь мы ждем официальных правил и сроков регистрации. Не исключаю, что возникнут новые споры о том, сколько времени дадут на оформление документов и как будут рассматривать заявления. Поэтому говорить, что после решения суда все проблемы решены, пока рано", — добавила адвокат. США решили заморозить проведение лотереи грин-карт после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, которую устроил выходец из Португалии, приехавший в Америку как раз благодаря этой программе. Формальными причинами такого шага назывались необходимость обеспечения национальной безопасности, а также проведения тотальной проверки процедур отбора. Программа Diversity Visa предусматривает ежегодное распределение до 55 тысяч иммиграционных виз среди выходцев из стран с относительно низким уровнем иммиграции в США. Победа в лотерее не гарантирует получения визы: отобранным участникам необходимо пройти дополнительные проверки и подтвердить соответствие требованиям американского законодательства.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, сша
Бизнес, Финансы, США
11:16 28.10.2026
 
Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках

Адвокат Крюкова: победителей лотереи грин-карт в США ждут строгие финансовые проверки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Победителям американской лотереи грин-карт, если администрация возобновит ее проведение, придется подтверждать свою финансовую состоятельность по строгим требованиям, чтобы получить иммиграционную визу, рассказала РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова.
Федеральный суд на прошлой неделе обязал власти США провести розыгрыш 55 тысяч грин-карт. Госдепу было предписано объявить детали программы до 29 октября, а регистрация заявок должна начаться 1 ноября. Руководство страны ранее заморозило проведение розыгрыша после инцидента со стрельбой с участием португальца, приехавшего в Штаты по грин-карте.
"Получить грин-карту сейчас очень непросто, даже если выиграть в лотерею. Как минимум человеку придется доказать, что он способен себя обеспечивать, причем требования к этому стали строже", — сказала Крюкова.
Согласно разъяснениям госдепа, при рассмотрении заявлений на иммиграционные визы консульские сотрудники оценивают, сможет ли иностранец самостоятельно обеспечивать себя после переезда в страну. При этом учитываются его доходы, имущество, возраст, состояние здоровья, семейное положение, образование и профессиональные навыки.
Американское законодательство допускает отказ в выдаче визы, если власти сочтут, что заявитель может оказаться зависимым от государственной помощи. При этом единый минимальный размер накоплений для победителей лотереи не установлен: решение принимается с учетом совокупности обстоятельств.
Крюкова также не исключила новых сложностей с оформлением документов, несмотря на судебное решение о возобновлении программы.
"Теперь мы ждем официальных правил и сроков регистрации. Не исключаю, что возникнут новые споры о том, сколько времени дадут на оформление документов и как будут рассматривать заявления. Поэтому говорить, что после решения суда все проблемы решены, пока рано", — добавила адвокат.
США решили заморозить проведение лотереи грин-карт после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, которую устроил выходец из Португалии, приехавший в Америку как раз благодаря этой программе. Формальными причинами такого шага назывались необходимость обеспечения национальной безопасности, а также проведения тотальной проверки процедур отбора.
Программа Diversity Visa предусматривает ежегодное распределение до 55 тысяч иммиграционных виз среди выходцев из стран с относительно низким уровнем иммиграции в США. Победа в лотерее не гарантирует получения визы: отобранным участникам необходимо пройти дополнительные проверки и подтвердить соответствие требованиям американского законодательства.
 
БизнесФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала