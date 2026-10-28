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Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках

Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках - 28.10.2026, ПРАЙМ

Адвокат предупредила победителей лотереи грин-карт в США о проверках

Победителям американской лотереи грин-карт, если администрация возобновит ее проведение, придется подтверждать свою финансовую состоятельность по строгим... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:16+0300

2026-10-28T11:16+0300

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ВАШИНГТОН, 28 окт — ПРАЙМ. Победителям американской лотереи грин-карт, если администрация возобновит ее проведение, придется подтверждать свою финансовую состоятельность по строгим требованиям, чтобы получить иммиграционную визу, рассказала РИА Новости американский адвокат Елизавета Крюкова. Федеральный суд на прошлой неделе обязал власти США провести розыгрыш 55 тысяч грин-карт. Госдепу было предписано объявить детали программы до 29 октября, а регистрация заявок должна начаться 1 ноября. Руководство страны ранее заморозило проведение розыгрыша после инцидента со стрельбой с участием португальца, приехавшего в Штаты по грин-карте. "Получить грин-карту сейчас очень непросто, даже если выиграть в лотерею. Как минимум человеку придется доказать, что он способен себя обеспечивать, причем требования к этому стали строже", — сказала Крюкова. Согласно разъяснениям госдепа, при рассмотрении заявлений на иммиграционные визы консульские сотрудники оценивают, сможет ли иностранец самостоятельно обеспечивать себя после переезда в страну. При этом учитываются его доходы, имущество, возраст, состояние здоровья, семейное положение, образование и профессиональные навыки. Американское законодательство допускает отказ в выдаче визы, если власти сочтут, что заявитель может оказаться зависимым от государственной помощи. При этом единый минимальный размер накоплений для победителей лотереи не установлен: решение принимается с учетом совокупности обстоятельств. Крюкова также не исключила новых сложностей с оформлением документов, несмотря на судебное решение о возобновлении программы. "Теперь мы ждем официальных правил и сроков регистрации. Не исключаю, что возникнут новые споры о том, сколько времени дадут на оформление документов и как будут рассматривать заявления. Поэтому говорить, что после решения суда все проблемы решены, пока рано", — добавила адвокат. США решили заморозить проведение лотереи грин-карт после стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд, которую устроил выходец из Португалии, приехавший в Америку как раз благодаря этой программе. Формальными причинами такого шага назывались необходимость обеспечения национальной безопасности, а также проведения тотальной проверки процедур отбора. Программа Diversity Visa предусматривает ежегодное распределение до 55 тысяч иммиграционных виз среди выходцев из стран с относительно низким уровнем иммиграции в США. Победа в лотерее не гарантирует получения визы: отобранным участникам необходимо пройти дополнительные проверки и подтвердить соответствие требованиям американского законодательства.

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