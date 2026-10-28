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Как россиянину законно торговать американскими IT-бумагами

Как россиянину законно торговать американскими IT-бумагами - 28.10.2026, ПРАЙМ

Как россиянину законно торговать американскими IT-бумагами

Многие считают, что из-за санкций и ограничений россияне не могут торговать на зарубежных рынках, в частности на американском. Но по факту это выглядит примерно | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:05+0300

2026-10-28T05:05+0300

2026-10-28T05:05+0300

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Многие считают, что из-за санкций и ограничений россияне не могут торговать на зарубежных рынках, в частности на американском. Но по факту это выглядит примерно так же, как история с визами в Европу: кажется, что ездить нельзя и визу невозможно получить, однако все, кому надо, летят спокойно и в достаточно большом количестве.Американский рынок очень ликвидный. По нему много аналитики и интересных бумаг. В частности, сейчас в авангарде фондового рынка — IT-бумаги и все вокруг них. Связано это с популярностью искусственного интеллекта. 📈 Простой путь: производные инструменты на МосбиржеВсе, кто хочет попытать счастье, могут покупать производные финансовые инструменты прямо на российской Мосбирже. На данный момент там запущено 22 инструмента на различные бумаги — Tesla, Amazon, Uber, Netflix и другие. И еще на сами индексы.Если вас интересуют именно IT-бумаги, лучше купить индекс Nasdaq — он как раз состоит из высокотехнологичных IT-компаний. И эта покупка помогает диверсифицировать риски. Если отрасль в целом растет, вы будете зарабатывать; если отрасль падает, вы будете терять.На производных финансовых инструментах можно зарабатывать в рублях и получать доход — там все само конвертируется и пересчитывается из доллара в рубли. Это самый простой и понятный способ.Некоторые российские брокеры, не попавшие под санкции, предоставляют квалифицированным инвесторам доступ к американским биржам (NYSE, Nasdaq) через специальную инфраструктуру. Понадобится открыть у брокера отдельный счет. Сделки заключаются в российском правовом поле, но сами активы хранятся в зарубежных депозитариях. 🌍 Классический путь: счет в дружественной странеЕсли вы хотите торговать классическим путем, как было до санкций, это тоже возможно. Можно открыть счет в дружественных странах — Казахстане, Армении. Перевести туда рубли со своего счета, сконвертировать их в доллары и на свой российский паспорт открыть счет у брокера, который уже в свою очередь пополните долларами.Есть также банки, внутри которых уже есть инвестиционная компания — то есть все можно сделать в одном приложении.⚠️ О рисках и ограниченияхТем не менее этот способ связан с высокими комплаенс-рисками, а также некоторыми валютными ограничениями. Хотя в настоящее время переводы за рубеж для физических лиц относительно свободны, при переводе крупных сумм или осуществлении нетипичных операций (например, продажи ценных бумаг) могут потребоваться дополнительные документы или консультация специалиста. Не забывайте также о традиционных биржевых рисках - доходность никто не гарантирует. И, конечно, декларируйте иностранные счета и самостоятельно отчитывайтесь в налоговую инспекцию.Автор - Сергей Гришин, предприниматель, инвестор

европа

казахстан

армения

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Сергей Гришин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874605584_412:0:2079:1667_100x100_80_0_0_e4904823cc6bb6dd7a668c71f973e19e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Гришин https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1a/874605584_412:0:2079:1667_100x100_80_0_0_e4904823cc6bb6dd7a668c71f973e19e.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, мосбиржа, tesla, amazon, nasdaq composite, европа, казахстан, армения