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S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу
S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу - 28.10.2026, ПРАЙМ
S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу
Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в китайский Гуанчжоу, сообщил международный аэропорт Владивостока. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T03:40+0300
2026-10-28T03:40+0300
2026-10-28T03:40+0300
бизнес
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в китайский Гуанчжоу, сообщил международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт Владивостока и S7 Airlines открыли новое международное направление - прямые рейсы в Гуанчжоу, один из крупнейших деловых и торговых центров Южного Китая", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути - 5 часов 10 минут. На маршруте летает самолет Boeing 737-800.
Ранее аэропорт сообщал, что авиакомпании в новом зимнем сезоне увеличат до более чем 60 число авиарейсов из Владивостока в Китай.
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бизнес, владивосток, китай
Бизнес, Владивосток, КИТАЙ
S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу
S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Гуанчжоу
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в китайский Гуанчжоу, сообщил международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт Владивостока и S7 Airlines открыли новое международное направление - прямые рейсы в Гуанчжоу, один из крупнейших деловых и торговых центров Южного Китая", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути - 5 часов 10 минут. На маршруте летает самолет Boeing 737-800.
Ранее аэропорт сообщал, что авиакомпании в новом зимнем сезоне увеличат до более чем 60 число авиарейсов из Владивостока в Китай.