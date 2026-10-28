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США в сентябре сократили импорт стали на 9,6%, заявили в AISI
США в сентябре сократили импорт стали на 9,6%, заявили в AISI - 28.10.2026, ПРАЙМ
США в сентябре сократили импорт стали на 9,6%, заявили в AISI
Импорт стали США в сентябре сократился на 9,6% в годовом натуральном выражении - до 2,36 миллиона коротких тонн, согласно предварительным данным отраслевого... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:08+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Импорт стали США в сентябре сократился на 9,6% в годовом натуральном выражении - до 2,36 миллиона коротких тонн, согласно предварительным данным отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI). "Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил сегодня, что в сентябре 2026 года США импортировали в общей сложности 2 362 241 миллиона коротких тонн стали, включая 1 641 808 миллиона коротких тонн готового проката... Общий объем импорта стали и готового проката сократился на 9,6% и 13,8% соответственно по сравнению с 2025 годом", - говорится в сообщении. Короткая, или американская, тонна составляет около 907 килограммов. Крупнейшим поставщиком стали в США в сентябре стала Южная Корея с отгрузками в 519 тысяч коротких тонн, что в 1,6 раза больше показателя сентября прошлого года. На втором месте оказалась Бразилия (349 тысяч коротких тонн, снижение на 26,1%), на третьем - Мексика, чьи отгрузки сократились на 22,8% - до 267 тысяч коротких тонн. Пятерку крупнейших экспортеров замкнули Канада, чьи поставки упали на 35,4%, до 256 тысяч коротких тонн, и Япония, увеличившая поставки на 14,5%, до 165 тысяч коротких тонн, отмечает AISI. American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.
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Бизнес, Промышленность, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БРАЗИЛИЯ
США в сентябре сократили импорт стали на 9,6%, заявили в AISI
AISI: импорт стали США в сентябре сократился на 9,6%, до 2,36 миллиона коротких тонн
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Импорт стали США в сентябре сократился на 9,6% в годовом натуральном выражении - до 2,36 миллиона коротких тонн, согласно предварительным данным отраслевого института American Iron and Steel Institute (AISI).
"Американский институт черной металлургии (AISI) сообщил сегодня, что в сентябре 2026 года США импортировали в общей сложности 2 362 241 миллиона коротких тонн стали, включая 1 641 808 миллиона коротких тонн готового проката... Общий объем импорта стали и готового проката сократился на 9,6% и 13,8% соответственно по сравнению с 2025 годом", - говорится в сообщении.
Короткая, или американская, тонна составляет около 907 килограммов.
Крупнейшим поставщиком стали в США в сентябре стала Южная Корея с отгрузками в 519 тысяч коротких тонн, что в 1,6 раза больше показателя сентября прошлого года. На втором месте оказалась Бразилия (349 тысяч коротких тонн, снижение на 26,1%), на третьем - Мексика, чьи отгрузки сократились на 22,8% - до 267 тысяч коротких тонн.
Пятерку крупнейших экспортеров замкнули Канада, чьи поставки упали на 35,4%, до 256 тысяч коротких тонн, и Япония, увеличившая поставки на 14,5%, до 165 тысяч коротких тонн, отмечает AISI.
American Iron and Steel Institute (AISI) - организация, занимающаяся вопросами металлургической промышленности в США, а также разработкой стандартов для стали и технологий ее производства. Основана в 1855 году.