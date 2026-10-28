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Инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС - Уорш - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС - Уорш
Инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС - Уорш - 28.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС - Уорш
Инфляция в США непрерывно превышала двухпроцентный целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) на протяжении почти шести последних лет, заявил глава... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T23:01+0300
2026-10-28T23:01+0300
мировая экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в США непрерывно превышала двухпроцентный целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) на протяжении почти шести последних лет, заявил глава регулятора Кевин Уорш. "Американцы по-прежнему сталкиваются с инфляцией, которая превышает целевой ориентир комитета уже около шести лет. Наша прямая обязанность - снизить ее… Мы добьемся стабильности цен без всяких "если", "и" или "но", - подчеркнул Уорш в ходе пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему регулятор не пошел на повышение ставки уже на текущем заседании, глава ФРС объяснил, что центробанк взял паузу для сбора и анализа поступающей макроэкономической информации, которая поможет выбрать дальнейший курс. Ранее в среду ФРС США по итогам очередного заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,75-4% годовых, взяв паузу после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов для дальнейшей оценки макроэкономических данных. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
23:01 28.10.2026
 
Инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС - Уорш

Глава ФРС Уорш: инфляция в США непрерывно превышала целевой ориентир ФРС

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ВАШИНГТОН, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в США непрерывно превышала двухпроцентный целевой ориентир Федеральной резервной системы (ФРС) на протяжении почти шести последних лет, заявил глава регулятора Кевин Уорш.
"Американцы по-прежнему сталкиваются с инфляцией, которая превышает целевой ориентир комитета уже около шести лет. Наша прямая обязанность - снизить ее… Мы добьемся стабильности цен без всяких "если", "и" или "но", - подчеркнул Уорш в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему регулятор не пошел на повышение ставки уже на текущем заседании, глава ФРС объяснил, что центробанк взял паузу для сбора и анализа поступающей макроэкономической информации, которая поможет выбрать дальнейший курс.
Ранее в среду ФРС США по итогам очередного заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,75-4% годовых, взяв паузу после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов для дальнейшей оценки макроэкономических данных.
Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась сильнее ожиданий - до 3,7% с уровня предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,6%.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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