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Путин: инфраструктура финансовых расчетов в РФ независима от западной
Путин: инфраструктура финансовых расчетов в РФ независима от западной - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин: инфраструктура финансовых расчетов в РФ независима от западной
Российская инфраструктура финансовых расчетов суверенна и независима от западной, перекрыть ведущиеся в ней расчеты невозможно, заявил президент РФ Владимир... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:36+0300
2026-10-28T16:36+0300
2026-10-28T16:43+0300
россия
финансы
африка
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская инфраструктура финансовых расчетов суверенна и независима от западной, перекрыть ведущиеся в ней расчеты невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Она суверенна, эта система. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты невозможно", - сказал Путин, представляя российскую систему цифровых финансовых расчетов. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Система высокотехнологичная и удобная для клиентов, потому что они мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые валюты, и обратно. Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом, никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит", – рассказал Путин. "Почему Африканский континент не может подключаться к этой системе?", - добавил он, обращаясь своим гостям.
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россия, финансы, африка, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, АФРИКА, Владимир Путин
Путин: инфраструктура финансовых расчетов в РФ независима от западной
Путин: российская инфраструктура финансовых расчетов суверенна и независима от западной
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская инфраструктура финансовых расчетов суверенна и независима от западной, перекрыть ведущиеся в ней расчеты невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Она суверенна, эта система. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты невозможно", - сказал Путин, представляя российскую систему цифровых финансовых расчетов.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"Система высокотехнологичная и удобная для клиентов, потому что они мгновенно в режиме онлайн переводят из одних валют в другие, в цифровые валюты, и обратно. Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом, никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит", – рассказал Путин.
"Почему Африканский континент не может подключаться к этой системе?", - добавил он, обращаясь своим гостям.