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В Испании в XXI веке в ж/д катастрофах погибли более 210 человек

В Испании в XXI веке в ж/д катастрофах погибли более 210 человек - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Испании в XXI веке в ж/д катастрофах погибли более 210 человек

Свыше 210 человек погибли в четырех крупных железнодорожных катастрофах в Испании в XXI веке, подсчитало РИА Новости. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:13+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Свыше 210 человек погибли в четырех крупных железнодорожных катастрофах в Испании в XXI веке, подсчитало РИА Новости. Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду, 28 октября, после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По данным властей, погибли почти 70 человек, в стране объявлен трехдневный траур. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов. Первая крупная катастрофа с участием скоростного поезда произошла в Испании в 2003 году, когда пассажирский поезд Talgo столкнулся с грузовым составом в провинции Альбасете. В результате лобового столкновения на однопутной железной дороге погибли 19 человек, еще 38 получили ранения. Следующая трагедия произошла 24 июля 2013 года неподалеку от города Сантьяго-де-Компостела. Поезд Alvia, следовавший из Мадрида в Ферроль, сошел с рельсов на крутом повороте в нескольких километрах от вокзала города. В результате катастрофы погибли 80 человек, более 140 получили ранения. Расследование установило, что поезд двигался со скоростью, значительно превышавшей допустимую на этом участке. 18 января 2026 года произошло еще одно крушение скоростного поезда в провинции Кордова. Состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где столкнулся с поездом Alvia, направлявшимся из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения погибли 46 человек, еще более 150 получили ранения.

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бизнес, мадрид, испания