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Спрос на серебро в мире вырастет к 2030 году на 6,5%, заявили аналитики - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос на серебро в мире вырастет к 2030 году на 6,5%, заявили аналитики
Спрос на серебро в мире вырастет к 2030 году на 6,5%, заявили аналитики - 28.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на серебро в мире вырастет к 2030 году на 6,5%, заявили аналитики
Мировой спрос на серебро увеличится почти на 7%, до 1,2 миллиарда тройских унций, к 2030 году, следует из исследования аналитической компании "Эйлер", которое... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:16+0300
2026-10-28T11:20+0300
китай
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро увеличится почти на 7%, до 1,2 миллиарда тройских унций, к 2030 году, следует из исследования аналитической компании "Эйлер", которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно представленной таблице, по итогам текущего года спрос на металл прогнозируется на уровне 1,093 миллиарда тройских унций. При этом к 2030 году показатель достигнет уже 1,164 миллиарда унций, что на 6,5% выше, чем в текущем году. Рынок серебра останется в состоянии умеренного физического дефицита в 2026-2030 годах благодаря растущей генерации на основе возобновляемых источников в мире, поясняется в исследовании. "Однако из-за постепенного снижения загрузки серебра в солнечных панелях (в процессе оптимизации технологий) физический дефицит металла, по нашим оценкам, уже не будет таким масштабным, как в 2022-2024 годах", - добавляется там. Дефицит серебра в 2028-2030 годах будет превышать 50 миллионов унций, следует из материалов доклада. Так, спрос на серебро от производителей солнечных панелей по итогам текущего года оценивается в 158 миллионов унций, что на 15,5% ниже, чем в 2025 году - 187 миллионов унций. При этом в 2027 году спрос уменьшится на 10% в сравнении с 2026 годом, до 142 миллионов унций, а в 2028 году чуть вырастет, до 148 миллионов унций. Отмечается, что в последние годы цены на серебро поддерживал глубокий физический дефицит, вызванный массовым строительством солнечной генерации в мире, в первую очередь в Китае. Однако после 2024 года спрос на серебро для солнечных панелей начал падать. Снижение спроса произошло из-за прогресса Китая в повышении эффективности выпуска солнечных панелей, сократившего удельное потребление серебра на 40-75% от уровней 2023 года, считают эксперты. Поскольку дефицит сократился, цены на серебро приблизились к фундаментально справедливому уровню - примерно 65 долларов за унцию, заключили в "Эйлере".
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192
40
192
40
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5
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40
китай
КИТАЙ
11:16 28.10.2026 (обновлено: 11:20 28.10.2026)
 
Спрос на серебро в мире вырастет к 2030 году на 6,5%, заявили аналитики

"Эйлер": мировой спрос на серебро вырастет к 2030 году на 6,5%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро увеличится почти на 7%, до 1,2 миллиарда тройских унций, к 2030 году, следует из исследования аналитической компании "Эйлер", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно представленной таблице, по итогам текущего года спрос на металл прогнозируется на уровне 1,093 миллиарда тройских унций. При этом к 2030 году показатель достигнет уже 1,164 миллиарда унций, что на 6,5% выше, чем в текущем году.
Рынок серебра останется в состоянии умеренного физического дефицита в 2026-2030 годах благодаря растущей генерации на основе возобновляемых источников в мире, поясняется в исследовании.
"Однако из-за постепенного снижения загрузки серебра в солнечных панелях (в процессе оптимизации технологий) физический дефицит металла, по нашим оценкам, уже не будет таким масштабным, как в 2022-2024 годах", - добавляется там.
Дефицит серебра в 2028-2030 годах будет превышать 50 миллионов унций, следует из материалов доклада.
Так, спрос на серебро от производителей солнечных панелей по итогам текущего года оценивается в 158 миллионов унций, что на 15,5% ниже, чем в 2025 году - 187 миллионов унций. При этом в 2027 году спрос уменьшится на 10% в сравнении с 2026 годом, до 142 миллионов унций, а в 2028 году чуть вырастет, до 148 миллионов унций.
Отмечается, что в последние годы цены на серебро поддерживал глубокий физический дефицит, вызванный массовым строительством солнечной генерации в мире, в первую очередь в Китае. Однако после 2024 года спрос на серебро для солнечных панелей начал падать.
Снижение спроса произошло из-за прогресса Китая в повышении эффективности выпуска солнечных панелей, сократившего удельное потребление серебра на 40-75% от уровней 2023 года, считают эксперты.
Поскольку дефицит сократился, цены на серебро приблизились к фундаментально справедливому уровню - примерно 65 долларов за унцию, заключили в "Эйлере".
 
КИТАЙ
 
 
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