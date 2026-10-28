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Источник рассказал о работе турсектора Турции в условиях санкций

Источник рассказал о работе турсектора Турции в условиях санкций - 28.10.2026, ПРАЙМ

Источник рассказал о работе турсектора Турции в условиях санкций

Туристический сектор Турции смог адаптироваться к работе в условиях западных санкций против России, однако связанные с ограничениями трудности сохраняются,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T02:34+0300

2026-10-28T02:34+0300

2026-10-28T02:34+0300

бизнес

туризм

турция

запад

газпромбанк

unionpay

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АНКАРА, 28 окт - ПРАЙМ. Туристический сектор Турции смог адаптироваться к работе в условиях западных санкций против России, однако связанные с ограничениями трудности сохраняются, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции. Санкционные ограничения затронули прежде всего финансовую инфраструктуру туристического рынка. После введения американских санкций против Газпромбанка в ноябре 2024 года возникли дополнительные сложности с использованием за рубежом карт UnionPay, выпущенных этим банком. В Турции карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в конце сентября 2022 года. "Турецкая туристическая отрасль продолжает работать в новых экономических условиях, несмотря на ограничения, возникшие после введения антироссийских санкций. При этом говорить о полном устранении всех проблем пока не приходится", - сказал собеседник агентства. По его словам, сложности касаются банковских расчетов, платежей российских туристов, взаиморасчетов с туроператорами и проведения трансграничных платежей. Вместе с тем ограничения не привели к существенному сокращению российского турпотока. По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2025 году страну посетили 6,9 миллиона граждан России против 6,71 миллиона годом ранее. Прирост составил около 2,9%. Россия сохранила первое место по числу туристических поездок в Турцию. Отраслевые оценки на 2026 год предполагают дальнейший рост. По данным, опубликованным в сентябре 2026 года, за январь-июль Турцию посетили около 3,67 миллиона россиян - на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

турция

запад

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бизнес, туризм, турция, запад, газпромбанк, unionpay