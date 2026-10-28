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Источник: импорт зерна с Украины разорит молдавских фермеров

Источник: импорт зерна с Украины разорит молдавских фермеров - 28.10.2026, ПРАЙМ

Источник: импорт зерна с Украины разорит молдавских фермеров

Импорт зерна с Украины способен окончательно разорить мелких и средних фермеров в Молдавии, сообщил РИА Новости источник в молдавской ассоциации "Сила... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:42+0300

2026-10-28T20:42+0300

2026-10-28T20:42+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

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КИШИНЕВ, 28 окт - ПРАЙМ. Импорт зерна с Украины способен окончательно разорить мелких и средних фермеров в Молдавии, сообщил РИА Новости источник в молдавской ассоциации "Сила фермеров". Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. Ассоциация "Сила фермеров" потребовала от властей пересмотреть это положение, иначе аграрии с 31 октября выйдут на протесты с тракторами. "Этот импорт 200–300 тысяч тонн зерновых и масличных культур никак не поможет украинским фермерам, которые сейчас вынуждены продавать свою продукцию значительно ниже себестоимости. Зато этот объем может окончательно похоронить мелких и средних аграриев в Молдавии. При таком раскладе разорение неизбежно", - отметил представитель аграрной ассоциации. Он также подчеркнул, что энергетический кризис окончательно добивает отрасль. Подорожание тарифов на свет и газ станет еще одним ударом, который фермеры просто не выдержат. "Текущие условия нельзя назвать рыночной конкуренцией, так как чрезвычайная ситуация требует нестандартных мер регулирования. Одновременно молдавские аграрии несут убытки из-за сложной логистики, подорожания дизельного топлива и роста тарифов на энергию", - добавил собеседник агентства. По его словам, на фоне кризиса в отрасли аграрии некоторых населенных пунктов Молдавии в четверг выйдут на акции протеста с сельхозтехникой. "Речь идет о предупредительной акции, мы не будем перекрывать дороги. Все будет в рамках закона. Протест мирный, мы просто хотим, чтобы власти на нас наконец-то обратили внимание", - сказал представитель ассоциации. Власти Молдавии впервые ввели временное лицензирование импорта зерновых и масличных культур осенью 2023 года для защиты рынка от неконтролируемого ввоза дешевой продукции с Украины. При этом в понедельник премьер-министр республики Василий Тофан в ходе визита в Киев сообщил о предоставлении 50%-й скидки на тарифы железнодорожного транзита для украинских товаров через территорию Молдавии.

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сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия, украина, киев