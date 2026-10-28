https://1prime.ru/20261028/kastiliju-la-mancha-874716627.html
Премьер Испании в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу
Премьер Испании в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу - 28.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Испании в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу
Премьер Испании Педро Санчес в ближайшие часы отправится в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча, где произошла железнодорожная катастрофа, сообщает газета... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:39+0300
2026-10-28T16:39+0300
2026-10-28T16:39+0300
газ
испания
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер Испании Педро Санчес в ближайшие часы отправится в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча, где произошла железнодорожная катастрофа, сообщает газета ABC.
"Санчес в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после железнодорожной катастрофы", - говорится в публикации.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
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газ, испания
Премьер Испании в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу
ABC: премьер Испании Санчес в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер Испании Педро Санчес в ближайшие часы отправится в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча, где произошла железнодорожная катастрофа, сообщает газета ABC.
"Санчес в ближайшие часы отправится в Кастилию-Ла-Манчу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после железнодорожной катастрофы", - говорится в публикации.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.