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Эмир Катара заявил, что рассчитывает на расширение партнерства с Россией
Эмир Катара заявил, что рассчитывает на расширение партнерства с Россией - 28.10.2026, ПРАЙМ
Эмир Катара заявил, что рассчитывает на расширение партнерства с Россией
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Форума стран-экспортеров газа, что... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:04+0300
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ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Форума стран-экспортеров газа, что рассчитывает на расширение горизонтов двустороннего партнерства. "Мне было приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на полях саммита Форума стран-экспортеров газа. Мы обсудили пути укрепления связей, сотрудничества и дружбы между нашими странами, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям", - написал эмир в социальной сети Х после участия в саммите. "Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности", - добавил он.
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РОССИЯ, КАТАР, МОСКВА, Владимир Путин
Эмир Катара заявил, что рассчитывает на расширение партнерства с Россией
Эмир Катара Аль Тани заявил, что рассчитывает на расширение партнерства с Россией
ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Форума стран-экспортеров газа, что рассчитывает на расширение горизонтов двустороннего партнерства.
"Мне было приятно встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на полях саммита Форума стран-экспортеров газа. Мы обсудили пути укрепления связей, сотрудничества и дружбы между нашими странами, а также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям", - написал эмир в социальной сети Х после участия в саммите.
"Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности", - добавил он.