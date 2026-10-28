https://1prime.ru/20261028/kazan-874694853.html

В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров

В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров

Работа по расширению мощностей для серийного выпуска Ту-214 идет в Казани, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:42+0300

2026-10-28T12:42+0300

2026-10-28T12:44+0300

бизнес

россия

промышленность

казань

денис мантуров

совет федерации

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694853.jpg?1793180657

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Работа по расширению мощностей для серийного выпуска Ту-214 идет в Казани, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. "В Казани расширяем мощности для серийного выпуска Ту-214", - сказал Мантуров. Также первый вице-премьер отметил, что ведется активная работа по вертолетам "Ансат", Ми-38 и Ми-171А3. Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, казань, денис мантуров, совет федерации, росавиация