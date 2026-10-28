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В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров
В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров
Работа по расширению мощностей для серийного выпуска Ту-214 идет в Казани, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:42+0300
2026-10-28T12:42+0300
2026-10-28T12:44+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Работа по расширению мощностей для серийного выпуска Ту-214 идет в Казани, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. "В Казани расширяем мощности для серийного выпуска Ту-214", - сказал Мантуров. Также первый вице-премьер отметил, что ведется активная работа по вертолетам "Ансат", Ми-38 и Ми-171А3. Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.
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В Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214, заявил Мантуров
Мантуров: в Казани расширяют мощности для серийного выпуска Ту-214
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Работа по расширению мощностей для серийного выпуска Ту-214 идет в Казани, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Он выступил в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.
"В Казани расширяем мощности для серийного выпуска Ту-214", - сказал Мантуров.
Также первый вице-премьер отметил, что ведется активная работа по вертолетам "Ансат", Ми-38 и Ми-171А3.
Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.