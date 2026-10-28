https://1prime.ru/20261028/kirienko-874730559.html
Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС
Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ
Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар, где обсудил с директором ЗАЭС Юрием Черничуком электроснабжение... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:19+0300
2026-10-28T22:19+0300
2026-10-28T22:19+0300
энергодар
сергей кириенко
магатэ
запорожская аэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874730559.jpg?1793215165
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар, где обсудил с директором ЗАЭС Юрием Черничуком электроснабжение станции, включая доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Сергей Кириенко посетил Энергодар с рабочим визитом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил ему о текущей ситуации на станции и мерах по обеспечению ее безопасности. Обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также возможность организации доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
В пресс-службе подчеркнули, что Кириенко регулярно посещает Энергодар и держит на постоянном контроле обстановку на Запорожской АЭС.
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, сергей кириенко, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Сергей Кириенко, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС
Кириенко обсудил с директором ЗАЭС Черничуком электроснабжение станции
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар, где обсудил с директором ЗАЭС Юрием Черничуком электроснабжение станции, включая доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Сергей Кириенко посетил Энергодар с рабочим визитом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил ему о текущей ситуации на станции и мерах по обеспечению ее безопасности. Обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также возможность организации доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
В пресс-службе подчеркнули, что Кириенко регулярно посещает Энергодар и держит на постоянном контроле обстановку на Запорожской АЭС.