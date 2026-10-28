https://1prime.ru/20261028/kirienko-874730559.html

Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС

Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ

Кириенко обсудил с Черничуком электроснабжение ЗАЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар, где обсудил с директором ЗАЭС Юрием Черничуком электроснабжение... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:19+0300

2026-10-28T22:19+0300

2026-10-28T22:19+0300

энергодар

сергей кириенко

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар, где обсудил с директором ЗАЭС Юрием Черничуком электроснабжение станции, включая доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ, сообщает пресс-служба атомной станции. "Сергей Кириенко посетил Энергодар с рабочим визитом. Директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил ему о текущей ситуации на станции и мерах по обеспечению ее безопасности. Обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также возможность организации доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс". В пресс-службе подчеркнули, что Кириенко регулярно посещает Энергодар и держит на постоянном контроле обстановку на Запорожской АЭС.

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энергодар, сергей кириенко, магатэ, запорожская аэс