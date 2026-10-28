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Власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли, заявили в Китае - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли, заявили в Китае
Власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли, заявили в Китае - 28.10.2026, ПРАЙМ
Власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли, заявили в Китае
Руководство Тайваня, опираясь на США в вопросах достижения независимости острова, распродает главные отрасли и вредит населению, заявил на брифинге в среду... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:14+0300
2026-10-28T11:14+0300
мировая экономика
промышленность
тайвань
сша
китай
дональд трамп
госсовет
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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Руководство Тайваня, опираясь на США в вопросах достижения независимости острова, распродает главные отрасли и вредит населению, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты скоро займут около половины мирового рынка полупроводников. В свою очередь американский министр торговли Говард Латник выдвинул предложение о переносе производства 50% чипов, которые планируется экспортировать в США, с Тайваня в Штаты. Вице-премьер острова Чжэн Лицзюнь в ответ заявила, что Тайвань не примет это предложение. “Наша позиция по тайваньскому вопросу последовательна и ясна”, - заявил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что “руководство тайваньской Демократической прогрессивной партии, стремясь опираться на США в вопросах достижения независимости, беспринципно распродает приоритетные для Тайваня отрасли промышленности и наносит ущерб интересам населения, что лишь ускорит разрушение Тайваня”.
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мировая экономика, промышленность, тайвань, сша, китай, дональд трамп, госсовет
Мировая экономика, Промышленность, Тайвань, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Госсовет
11:14 28.10.2026
 
Власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли, заявили в Китае

Госсовет КНР: власти Тайваня в угоду США распродают главные отрасли и вредит населению

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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Руководство Тайваня, опираясь на США в вопросах достижения независимости острова, распродает главные отрасли и вредит населению, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты скоро займут около половины мирового рынка полупроводников. В свою очередь американский министр торговли Говард Латник выдвинул предложение о переносе производства 50% чипов, которые планируется экспортировать в США, с Тайваня в Штаты. Вице-премьер острова Чжэн Лицзюнь в ответ заявила, что Тайвань не примет это предложение.
“Наша позиция по тайваньскому вопросу последовательна и ясна”, - заявил Чэнь Биньхуа.
Он подчеркнул, что “руководство тайваньской Демократической прогрессивной партии, стремясь опираться на США в вопросах достижения независимости, беспринципно распродает приоритетные для Тайваня отрасли промышленности и наносит ущерб интересам населения, что лишь ускорит разрушение Тайваня”.
 
Мировая экономикаПромышленностьТайваньСШАКИТАЙДональд ТрампГоссовет
 
 
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