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Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц
Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц - 28.10.2026, ПРАЙМ
Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц
Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц, сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:17+0300
финансы
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874676384.jpg?1793164628
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц, сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. "Клиенты провели рекордные 30 миллионов автоплатежей за месяц - показатель впервые достиг этой отметки", - сказано там. Сообщается, что сегодня уже каждая десятая транзакция проходит через автоплатежи, при этом ими пользуются люди самых разных поколений - от подростков до людей старшего возраста. Более того в банке доступно несколько видов автоплатежа под любые задачи. Так, регулярный платеж работает по графику пользователя на фиксированную сумму. Платеж по счету оплачивает выставленные квитанции (например, за ЖКХ), а по балансу - пополняет его, когда остаток падает ниже нужного уровня. Также есть умный автоплатеж, который сам рассчитывает нужную сумму и вовремя пополняет баланс для оплаты тарифа и услуг оператора.
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40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
08:17 28.10.2026
 
Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц

Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц, сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости.
"Клиенты провели рекордные 30 миллионов автоплатежей за месяц - показатель впервые достиг этой отметки", - сказано там.
Сообщается, что сегодня уже каждая десятая транзакция проходит через автоплатежи, при этом ими пользуются люди самых разных поколений - от подростков до людей старшего возраста.
Более того в банке доступно несколько видов автоплатежа под любые задачи. Так, регулярный платеж работает по графику пользователя на фиксированную сумму.
Платеж по счету оплачивает выставленные квитанции (например, за ЖКХ), а по балансу - пополняет его, когда остаток падает ниже нужного уровня.
Также есть умный автоплатеж, который сам рассчитывает нужную сумму и вовремя пополняет баланс для оплаты тарифа и услуг оператора.
 
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