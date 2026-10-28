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Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц

Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц - 28.10.2026, ПРАЙМ

Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц

Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц, сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:17+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка впервые провели 30 миллионов автоплатежей за месяц, сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. "Клиенты провели рекордные 30 миллионов автоплатежей за месяц - показатель впервые достиг этой отметки", - сказано там. Сообщается, что сегодня уже каждая десятая транзакция проходит через автоплатежи, при этом ими пользуются люди самых разных поколений - от подростков до людей старшего возраста. Более того в банке доступно несколько видов автоплатежа под любые задачи. Так, регулярный платеж работает по графику пользователя на фиксированную сумму. Платеж по счету оплачивает выставленные квитанции (например, за ЖКХ), а по балансу - пополняет его, когда остаток падает ниже нужного уровня. Также есть умный автоплатеж, который сам рассчитывает нужную сумму и вовремя пополняет баланс для оплаты тарифа и услуг оператора.

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