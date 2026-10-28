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Катырин: криптовалюты должны стать доступным инструментом для экспортеров

Катырин: криптовалюты должны стать доступным инструментом для экспортеров - 28.10.2026, ПРАЙМ

Катырин: криптовалюты должны стать доступным инструментом для экспортеров

Использование криптовалют при расчетах с африканскими партнерами должно стать доступным инструментом для российских малых и средних экспортеров, такое мнение... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:20+0300

2026-10-28T16:20+0300

2026-10-28T16:20+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Использование криптовалют при расчетах с африканскими партнерами должно стать доступным инструментом для российских малых и средних экспортеров, такое мнение высказал РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Еще в 2022 году мы предлагали рассмотреть возможность использования и криптовалют во взаиморасчетах с африканскими государствами. Тогда это воспринималось как перспективная идея. Сегодня у нас уже сформирована практика таких операций. Следующая задача - сделать этот механизм практически доступным для компаний, в том числе небольших экспортеров", - сказал он в кулуарах форума Россия-Африка. В сентябре ЦБ РФ определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября ЦБ РФ допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке. "Для малого бизнеса принципиально важно понимать, сколько стоит перевод, как учитывается операция, какие документы необходимо представить и когда деньги фактически поступят партнеру. Если расходы на платеж сопоставимы с прибылью от контракта, предприниматель просто откажется от сделки. Поэтому новые инструменты расчетов должны решать конкретную экономическую задачу - сокращать стоимость и сроки международных платежей", - подчеркнул собеседник агентства. По данным МИД России, за январь-октябрь 2026 года доля рубля во взаимных расчетах России со странами Африки достигла 84%. При этом развитие альтернативных платежных механизмов остается одним из направлений двустороннего сотрудничества. В частности, российская платежная платформа А7 уже начала работу на рынках Нигерии и Зимбабве. "Рублевые расчеты остаются важнейшим инструментом, но бизнесу необходим выбор. Национальные валюты, цифровые финансовые активы, криптовалюты и другие разрешенные инструменты могут дополнять друг друга. Главное, чтобы предприниматель мог законно, безопасно и с минимальными издержками получить оплату за поставленный товар", - заключил глава ТПП РФ. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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финансы, россия, африка, нигерия, зимбабве, сергей катырин, мид рф, мид