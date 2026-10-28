https://1prime.ru/20261028/kruiz-874686653.html
"Бесконечный" круиз приостановил кругосветку из-за роста цен на топливо
"Бесконечный" круиз приостановил кругосветку из-за роста цен на топливо - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Бесконечный" круиз приостановил кругосветку из-за роста цен на топливо
Круизный лайнер "Villa Vie Odyssey", отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо, передает агентство... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:11+0300
2026-10-28T11:11+0300
2026-10-28T11:11+0300
бизнес
туризм
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874686653.jpg?1793175074
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Круизный лайнер "Villa Vie Odyssey", отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо, передает агентство Блумберг. Согласно информации на сайте оператора круизного лайнера, судно начало непрерывное кругосветное путешествие 3 октября 2024, с тех пор круиз не прекращался. "Сотни резидентов (судна - ред.) были шокированы распоряжением о высадке судна на берег в Сиануквиле (на юго-западе Камбоджи - ред.), где оно оказалось в затруднительном положении, поскольку не может позволить топливо, стоимость которого, как заявляет компания Villa Vie Residences, выросла в четыре раза с начала войны с Ираном", - говорится в материале агентства. Основатель компании Микаэль Петтерсон заявил Блумберг, что на момент распоряжения на борту судна, вмещающего 650 человек, находились около 200 пассажиров. По его словам, компания покроет их расходы на временное проживание и транспорт, но не на их выезд из Камбоджи. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм
"Бесконечный" круиз приостановил кругосветку из-за роста цен на топливо
"Бесконечный" круиз приостановил кругосветное путешествие из-за роста цен на топливо
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Круизный лайнер "Villa Vie Odyssey", отправившийся в непрерывное кругосветное путешествие, приостановил его на фоне высоких цен на топливо, передает агентство Блумберг.
Согласно информации на сайте оператора круизного лайнера, судно начало непрерывное кругосветное путешествие 3 октября 2024, с тех пор круиз не прекращался.
"Сотни резидентов (судна - ред.) были шокированы распоряжением о высадке судна на берег в Сиануквиле (на юго-западе Камбоджи - ред.), где оно оказалось в затруднительном положении, поскольку не может позволить топливо, стоимость которого, как заявляет компания Villa Vie Residences, выросла в четыре раза с начала войны с Ираном", - говорится в материале агентства.
Основатель компании Микаэль Петтерсон заявил Блумберг, что на момент распоряжения на борту судна, вмещающего 650 человек, находились около 200 пассажиров. По его словам, компания покроет их расходы на временное проживание и транспорт, но не на их выезд из Камбоджи.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.