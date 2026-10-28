https://1prime.ru/20261028/kurs-874698231.html
Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей
Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей
Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться четвертую сессию подряд - около минимумов с начала августа –... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:16+0300
2026-10-28T13:16+0300
2026-10-28T13:16+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться четвертую сессию подряд - около минимумов с начала августа – немного выше отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск не меняется относительно предыдущего закрытия и составляет 12,08 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,06-12,14 рубля.
В среду пройдут налоговые выплаты октября, что в ближайшие сессии может привести к снижению предложения иностранной валюты со сторон экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Плюс к этому участники торгов будут ожидать роста объемов покупок валюты по бюджетному правилу (параметры ноябрьских операций будут опубликованы 5 ноября), что может провоцировать дополнительный спекулятивный спрос на валюты", - добавляет он.
В результате складываются предпосылки для перехода основных мировых валют к восстановлению, считает Зварич. "Так, до конца недели видим риски подъема юаня к верхней границе диапазона 11,8-12,3 рубля, а на горизонте до середины ноября китайская валюта может попытаться выйти в район 12,5 рубля", - резюмирует он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей
Курс юаня в середине недели опустился ниже 12 рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться четвертую сессию подряд - около минимумов с начала августа – немного выше отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск не меняется относительно предыдущего закрытия и составляет 12,08 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,06-12,14 рубля.
В среду пройдут налоговые выплаты октября, что в ближайшие сессии может привести к снижению предложения иностранной валюты со сторон экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Плюс к этому участники торгов будут ожидать роста объемов покупок валюты по бюджетному правилу (параметры ноябрьских операций будут опубликованы 5 ноября), что может провоцировать дополнительный спекулятивный спрос на валюты", - добавляет он.
В результате складываются предпосылки для перехода основных мировых валют к восстановлению, считает Зварич. "Так, до конца недели видим риски подъема юаня к верхней границе диапазона 11,8-12,3 рубля, а на горизонте до середины ноября китайская валюта может попытаться выйти в район 12,5 рубля", - резюмирует он.