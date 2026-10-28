https://1prime.ru/20261028/kurs-874698231.html

Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей

Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в середине недели стабилизируется около 12 рублей

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться четвертую сессию подряд - около минимумов с начала августа –... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:16+0300

2026-10-28T13:16+0300

2026-10-28T13:16+0300

рынок

богдан зварич

псб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874698231.jpg?1793182575

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться четвертую сессию подряд - около минимумов с начала августа – немного выше отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск не меняется относительно предыдущего закрытия и составляет 12,08 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,06-12,14 рубля. В среду пройдут налоговые выплаты октября, что в ближайшие сессии может привести к снижению предложения иностранной валюты со сторон экспортеров, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Плюс к этому участники торгов будут ожидать роста объемов покупок валюты по бюджетному правилу (параметры ноябрьских операций будут опубликованы 5 ноября), что может провоцировать дополнительный спекулятивный спрос на валюты", - добавляет он. В результате складываются предпосылки для перехода основных мировых валют к восстановлению, считает Зварич. "Так, до конца недели видим риски подъема юаня к верхней границе диапазона 11,8-12,3 рубля, а на горизонте до середины ноября китайская валюта может попытаться выйти в район 12,5 рубля", - резюмирует он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, псб