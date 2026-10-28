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"Рубль получает поддержку от нефти": юань держится выше 12 рублей

"Рубль получает поддержку от нефти": юань держится выше 12 рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль получает поддержку от нефти": юань держится выше 12 рублей

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться немного выше ключевой отметки 12 рублей – четвертую торговую... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:02+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели продолжает стабилизироваться немного выше ключевой отметки 12 рублей – четвертую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.39 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 12,07 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,06-12,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,68 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,48 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду четвертую сессию подряд продолжает колебаться преимущественно в узком диапазоне, немного выше психологического уровня 12 рублей за юань, оставаясь около минимумов с начала августа. Отметки 12,01 рубля юань достиг в прошлую пятницу. В целом же за прошлую неделю падение его курса составило 40 копеек (или 3,2%), что способствует торможению этой тенденции около указанного круглого уровня поддержки. "Ключевыми факторами, определяющими устойчивость рубля, остаются высокие цены на нефть и существенный объем поступлений экспортной выручки. Вместе с тем в среднесрочной перспективе возможно изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке. Постепенное восстановление объемов импорта и увеличение спроса на иностранную валюту способны оказать давление на курс рубля. Рынок анализирует эти тенденции", - комментирует Валерия Попова из компании "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,45% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,63% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.40 мск росла на 1,8%, до 111,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,01%, до 102,32 пункта. Прогнозы Валютный рынок остается достаточно сбалансированным, рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Прохождение пика налоговых выплат может привести к сокращению предложения валюты со стороны экспортеров, в то время как ожидания перед возможной геополитической разрядкой сокращают спрос на защитные активы, к которым относятся валюта и валютные инструменты. В конечном счете консолидация на валютном рынке может продолжиться еще некоторое время на уровнях немногим выше 12 рублей за юань, 80 рублей за доллар и 89 рублей за евро", - оценивает он. Доллар краткосрочно может пробить вниз отметку 80 рублей, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса" "Участники рынка продолжат оценивать параметры бюджета на 2027-2029 годы и их возможное влияние на валютный баланс. Геополитика позитивно влияет на рубль: рынок ожидает возможные подвижки переговоров на политической арене", - добавляет она, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, риком-траст