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TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок

TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок - 28.10.2026, ПРАЙМ

TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Готовность президента США Дональда Трампа к беспрецедентной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:49+0300

2026-10-28T10:49+0300

2026-10-28T10:49+0300

мировая экономика

сша

владимир путин

the national interest

дональд трамп

си цзиньпин

москва

китай

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Готовность президента США Дональда Трампа к беспрецедентной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином поднимает вопросы, выходящие далеко за рамки украинского конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.Как сообщается, затея возникла в Москве: Путин вознамерился извлечь выгоду из крепнущих связей с Трампом, однако президент США предложил, чтобы встреча была посвящена в первую очередь ядерному разоружению, а не Украине. При этом значение саммита выйдет далеко за пределы повестки. "Он отразит более широкую трансформацию международных отношений: растущее искушение заменить устоявшиеся институты, союзы и многосторонние рамки прямыми сделками между великими державами", — подчеркивает издание.Для Путина выгоды могут оказаться весомее: саммит рядом с американским и китайским президентами нормализует международное положение России после изоляции 2022 года. Для Си Цзиньпина — упрочит позиции Пекина как незаменимого участника мировой системы безопасности, хотя у Китая есть причины для осторожности. "Все три лидера могут выиграть, но более глубокий смысл встречи — в его символизме: возникновение неформального взаимодействия великих держав, действующего вне институтов и союзов", — отмечает автор. По его мнению, для Европы это может обернуться дестабилизацией. "Опасность не обязательно в повторении Ялты, а в нормализации принципа, будто великие державы могут договариваться о безопасности и суверенитете других без их согласия", — резюмирует TNI.

сша

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мировая экономика, сша, владимир путин, the national interest, дональд трамп, си цзиньпин, москва, китай