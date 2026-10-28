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TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок - 28.10.2026, ПРАЙМ
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TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок
TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок - 28.10.2026, ПРАЙМ
TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Готовность президента США Дональда Трампа к беспрецедентной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:49+0300
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мировая экономика
сша
владимир путин
the national interest
дональд трамп
си цзиньпин
москва
китай
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Готовность президента США Дональда Трампа к беспрецедентной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином поднимает вопросы, выходящие далеко за рамки украинского конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.Как сообщается, затея возникла в Москве: Путин вознамерился извлечь выгоду из крепнущих связей с Трампом, однако президент США предложил, чтобы встреча была посвящена в первую очередь ядерному разоружению, а не Украине. При этом значение саммита выйдет далеко за пределы повестки. "Он отразит более широкую трансформацию международных отношений: растущее искушение заменить устоявшиеся институты, союзы и многосторонние рамки прямыми сделками между великими державами", — подчеркивает издание.Для Путина выгоды могут оказаться весомее: саммит рядом с американским и китайским президентами нормализует международное положение России после изоляции 2022 года. Для Си Цзиньпина — упрочит позиции Пекина как незаменимого участника мировой системы безопасности, хотя у Китая есть причины для осторожности. "Все три лидера могут выиграть, но более глубокий смысл встречи — в его символизме: возникновение неформального взаимодействия великих держав, действующего вне институтов и союзов", — отмечает автор. По его мнению, для Европы это может обернуться дестабилизацией. "Опасность не обязательно в повторении Ялты, а в нормализации принципа, будто великие державы могут договариваться о безопасности и суверенитете других без их согласия", — резюмирует TNI.
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мировая экономика, сша, владимир путин, the national interest, дональд трамп, си цзиньпин, москва, китай
Мировая экономика, США, Владимир Путин, The National Interest, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, МОСКВА, КИТАЙ
10:49 28.10.2026
 
TNI: встреча Путина, Трампа и Си изменит миропорядок

TNI: саммит Путина, Трампа и Си изменит миропорядок и дестабилизирует Европу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Готовность президента США Дональда Трампа к беспрецедентной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином поднимает вопросы, выходящие далеко за рамки украинского конфликта, пишет ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.
Как сообщается, затея возникла в Москве: Путин вознамерился извлечь выгоду из крепнущих связей с Трампом, однако президент США предложил, чтобы встреча была посвящена в первую очередь ядерному разоружению, а не Украине. При этом значение саммита выйдет далеко за пределы повестки.
"Он отразит более широкую трансформацию международных отношений: растущее искушение заменить устоявшиеся институты, союзы и многосторонние рамки прямыми сделками между великими державами", — подчеркивает издание.
Для Путина выгоды могут оказаться весомее: саммит рядом с американским и китайским президентами нормализует международное положение России после изоляции 2022 года. Для Си Цзиньпина — упрочит позиции Пекина как незаменимого участника мировой системы безопасности, хотя у Китая есть причины для осторожности.
"Все три лидера могут выиграть, но более глубокий смысл встречи — в его символизме: возникновение неформального взаимодействия великих держав, действующего вне институтов и союзов", — отмечает автор.
По его мнению, для Европы это может обернуться дестабилизацией. "Опасность не обязательно в повторении Ялты, а в нормализации принципа, будто великие державы могут договариваться о безопасности и суверенитете других без их согласия", — резюмирует TNI.
 
Мировая экономикаСШАВладимир ПутинThe National InterestДональд ТрампСи ЦзиньпинМОСКВАКИТАЙ
 
 
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