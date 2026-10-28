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Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией в Испании - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией в Испании
Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией в Испании - 28.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией в Испании
Лидеры европейских стран выразили соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в испанской провинции Толедо и заявили о готовности помочь Испании. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:50+0300
2026-10-28T15:50+0300
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урсула фон дер ляйен
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МАДРИД, 28 окт - ПРАЙМ. Лидеры европейских стран выразили соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в испанской провинции Толедо и заявили о готовности помочь Испании. Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 50 человек погибли, более 179 пострадали. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов. "В эти столь трудные часы правительство Италии выражает поддержку Испании и испанскому народу в связи с трагической железнодорожной аварией, произошедшей вблизи Толедо. Мои мысли и мысли всего нашего правительства обращены к семьям погибших, пострадавшим и всем тем, кто без устали участвует в спасательных работах", - говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что с глубокой скорбью воспринял известия о трагической железнодорожной аварии, выразив солидарность с пострадавшими и соболезнования близким погибших. "Только что пришло тяжелое известие из Толедо о столкновении двух скоростных поездов. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х, добавив, что "вся Европа скорбит вместе с вами". Соболезнования в связи с аварией выразил также вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. В своем посте в Х он заявил, что "глубоко потрясен трагической железнодорожной аварией", выразил соболезнования семьям погибших и "полную поддержку" пострадавшим и их родственникам. Слова сочувствия семьям погибших также выразил президент Венгрии Андраш Бака, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. "Ужасная железнодорожная трагедия в Испании. Наши мысли - с погибшими, их семьями, многочисленными пострадавшими... Выражаю испанскому народу солидарность Франции", - написал президент Франции Эмануэль Макрон в Х. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выразил глубокую солидарность и сочувствие семьям погибших от имени всего португальского народа, заявив о готовности сделать все необходимое для помощи Испании. Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон и премьер Финляндии Петтери Орпо также выразили соболезнования в связи с трагедией, заявив, что их мысли с пострадавшими и их семьями. "Я глубоко потрясен кадрами трагической железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Австрия поддерживает Испанию в эти столь трудные моменты. Мы решительно стоим на стороне наших испанских друзей и полностью готовы оказать любую необходимую помощь", - написал канцлер Австрии Кристиан Штокер в своем аккаунте в X, обращаясь к испанскому премьеру Педро Санчесу. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в заявлении в соцсети X также выразил соболезнования семьям и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил солидарность с народом Испании в эти тяжелые минуты. "Меня глубоко потрясло сообщение о крупной железнодорожной катастрофе возле Толедо. Мы скорбим вместе с нашими друзьями из Испании и всеми, кто потерял близких. Желаю пострадавшим скорейшего восстановления", - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети X. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что предложил поддержу во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом. "Наши мысли с теми, кто пострадал в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей сегодня утром в Испании. Я связался с премьер-министром Санчесом, чтобы выразить наши соболезнования и предложить любую возможную поддержку", - сказал Бернем в парламенте. Премьер Хорватии Андрей Пленкович также выразил глубокие соболезнования в связи трагедией в Толедо, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Пленкович отметил, что его страна солидарна с Испанией. Свои соболезнования семьям погибших выразил также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "С глубокой скорбью я воспринял известие о трагической железнодорожной аварии в Испании. Семьям и близким погибших выражаю самые искренние соболезнования, а всем пострадавшим желаю скорейшего и полного выздоровления. В эти чрезвычайно трудные моменты Польша выражает солидарность с Испанией и ее гражданами. Мы с вами!" - написал Сикорский в соцсети Х. Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что глубоко опечален трагической железнодорожной катастрофой, произошедшей в Испании. "В этот тяжелый час Швейцария стоит рядом с испанским народом и выражает ему свою полную солидарность. Также выражаю признательность спасательным службам, работающим на месте происшествия", - написал он в Х.
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мировая экономика, испания, италия, австрия, энди бернем, радослав сикорский, урсула фон дер ляйен
Мировая экономика, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, Энди Бернем, Радослав Сикорский, Урсула фон дер Ляйен
15:50 28.10.2026
 
Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией в Испании

Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в Испании

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МАДРИД, 28 окт - ПРАЙМ. Лидеры европейских стран выразили соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в испанской провинции Толедо и заявили о готовности помочь Испании.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 50 человек погибли, более 179 пострадали. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
"В эти столь трудные часы правительство Италии выражает поддержку Испании и испанскому народу в связи с трагической железнодорожной аварией, произошедшей вблизи Толедо. Мои мысли и мысли всего нашего правительства обращены к семьям погибших, пострадавшим и всем тем, кто без устали участвует в спасательных работах", - говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что с глубокой скорбью воспринял известия о трагической железнодорожной аварии, выразив солидарность с пострадавшими и соболезнования близким погибших.
"Только что пришло тяжелое известие из Толедо о столкновении двух скоростных поездов. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х, добавив, что "вся Европа скорбит вместе с вами".
Соболезнования в связи с аварией выразил также вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. В своем посте в Х он заявил, что "глубоко потрясен трагической железнодорожной аварией", выразил соболезнования семьям погибших и "полную поддержку" пострадавшим и их родственникам.
Слова сочувствия семьям погибших также выразил президент Венгрии Андраш Бака, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Ужасная железнодорожная трагедия в Испании. Наши мысли - с погибшими, их семьями, многочисленными пострадавшими... Выражаю испанскому народу солидарность Франции", - написал президент Франции Эмануэль Макрон в Х.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выразил глубокую солидарность и сочувствие семьям погибших от имени всего португальского народа, заявив о готовности сделать все необходимое для помощи Испании.
Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон и премьер Финляндии Петтери Орпо также выразили соболезнования в связи с трагедией, заявив, что их мысли с пострадавшими и их семьями.
"Я глубоко потрясен кадрами трагической железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Австрия поддерживает Испанию в эти столь трудные моменты. Мы решительно стоим на стороне наших испанских друзей и полностью готовы оказать любую необходимую помощь", - написал канцлер Австрии Кристиан Штокер в своем аккаунте в X, обращаясь к испанскому премьеру Педро Санчесу.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в заявлении в соцсети X также выразил соболезнования семьям и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Он выразил солидарность с народом Испании в эти тяжелые минуты.
"Меня глубоко потрясло сообщение о крупной железнодорожной катастрофе возле Толедо. Мы скорбим вместе с нашими друзьями из Испании и всеми, кто потерял близких. Желаю пострадавшим скорейшего восстановления", - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети X.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что предложил поддержу во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
"Наши мысли с теми, кто пострадал в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей сегодня утром в Испании. Я связался с премьер-министром Санчесом, чтобы выразить наши соболезнования и предложить любую возможную поддержку", - сказал Бернем в парламенте.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович также выразил глубокие соболезнования в связи трагедией в Толедо, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Пленкович отметил, что его страна солидарна с Испанией.
Свои соболезнования семьям погибших выразил также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"С глубокой скорбью я воспринял известие о трагической железнодорожной аварии в Испании. Семьям и близким погибших выражаю самые искренние соболезнования, а всем пострадавшим желаю скорейшего и полного выздоровления. В эти чрезвычайно трудные моменты Польша выражает солидарность с Испанией и ее гражданами. Мы с вами!" - написал Сикорский в соцсети Х.
Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что глубоко опечален трагической железнодорожной катастрофой, произошедшей в Испании.
"В этот тяжелый час Швейцария стоит рядом с испанским народом и выражает ему свою полную солидарность. Также выражаю признательность спасательным службам, работающим на месте происшествия", - написал он в Х.
 
Мировая экономикаИСПАНИЯИТАЛИЯАВСТРИЯЭнди БернемРадослав СикорскийУрсула фон дер Ляйен
 
 
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