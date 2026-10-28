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Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев

Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ

Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев

Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС пока не решен, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:36+0300

2026-10-28T20:36+0300

2026-10-28T20:36+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС пока не решен, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет пока... Эта работа не носит публичного характера в силу понятных причин, она пока не закончилась", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия - Африка, отвечая на вопрос о доставке дизтоплива на ЗАЭС. Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС. Кроме того, с участием МАГАТЭ обсуждается возможность установления "режима тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская" к ЗАЭС, отметил Лихачев. "В части ремонта Днепровской линии наши друзья из МАГАТЭ взяли на себя определенные обязательства по выходу в конечном итоге на ремонт в "режиме тишины". Пока решение не принято", - добавил Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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