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Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев
Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС пока не решен, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:36+0300
2026-10-28T20:36+0300
2026-10-28T20:36+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС пока не решен, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нет пока... Эта работа не носит публичного характера в силу понятных причин, она пока не закончилась", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия - Африка, отвечая на вопрос о доставке дизтоплива на ЗАЭС.
Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Кроме того, с участием МАГАТЭ обсуждается возможность установления "режима тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская" к ЗАЭС, отметил Лихачев.
"В части ремонта Днепровской линии наши друзья из МАГАТЭ взяли на себя определенные обязательства по выходу в конечном итоге на ремонт в "режиме тишины". Пока решение не принято", - добавил Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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африка, москва, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, росатом
АФРИКА, МОСКВА, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
Вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен, заявил Лихачев
Лихачев: вопрос доставки дизтоплива на ЗАЭС пока не решен
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вопрос доставки дизельного топлива на Запорожскую АЭС пока не решен, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нет пока... Эта работа не носит публичного характера в силу понятных причин, она пока не закончилась", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия - Африка, отвечая на вопрос о доставке дизтоплива на ЗАЭС.
Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы резервных дизель-генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.
Кроме того, с участием МАГАТЭ обсуждается возможность установления "режима тишины" для ремонта ЛЭП "Днепровская" к ЗАЭС, отметил Лихачев.
"В части ремонта Днепровской линии наши друзья из МАГАТЭ взяли на себя определенные обязательства по выходу в конечном итоге на ремонт в "режиме тишины". Пока решение не принято", - добавил Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.