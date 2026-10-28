https://1prime.ru/20261028/lihachev-874731123.html

Проект АЭС "Эль-Дабаа" прошел проверку на прочность, заявил Лихачев

Проект АЭС "Эль-Дабаа" прошел проверку на прочность, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ

Проект АЭС "Эль-Дабаа" прошел проверку на прочность, заявил Лихачев

Проект строительства с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте привел к попаданию его участников под санкции и к отказам со стороны ряда западных компаний, но... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T23:10+0300

2026-10-28T23:10+0300

2026-10-28T23:10+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Проект строительства с участием России АЭС "Эль-Дабаа" в Египте привел к попаданию его участников под санкции и к отказам со стороны ряда западных компаний, но прошел эту проверку на прочность, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Санкции против некоторых российских компаний-подрядчиков несколько лет назад затормозили платежи в рамках проекта АЭС "Эль-Дабаа", напомнил Лихачев "Известиям". "Это не могло не отразиться на темпах реализации проекта. Далее от проекта отказались или послали нам сигналы соответствующие об отказе ряд западных компаний, туда вовлеченных", - добавил Лихачев. Но в то же время есть и хорошие новости, отметил глава "Росатома". "Целый ряд западных компаний подтвердили свое участие, несмотря на санкционное давление", - подчеркнул Лихачев. "Проект прошел такую проверку, если можно сказать, на прочность и на волю его участников", - резюмировал он.

египет

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россия, египет, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа", росатом