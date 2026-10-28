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"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве
"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве
"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве в различных направлениях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:26+0300
2026-10-28T14:26+0300
мировая экономика
африка
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве в различных направлениях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Смело можно увеличить цифру до 42 (стран Африки - ред.), с кем мы в активной стадии переговоров", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Россия - Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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мировая экономика, африка, москва, алексей лихачев, росатом
Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
14:26 28.10.2026
 
"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве

Лихачев: Росатом ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве в различных направлениях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Смело можно увеличить цифру до 42 (стран Африки - ред.), с кем мы в активной стадии переговоров", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Россия - Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаАФРИКАМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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