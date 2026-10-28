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"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве

"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве

"Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве в различных направлениях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:26+0300

2026-10-28T14:26+0300

2026-10-28T14:26+0300

мировая экономика

африка

москва

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" ведет с 42 странами Африки активные переговоры о сотрудничестве в различных направлениях, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Смело можно увеличить цифру до 42 (стран Африки - ред.), с кем мы в активной стадии переговоров", - сказал Лихачев журналистам на полях форума "Россия - Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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мировая экономика, африка, москва, алексей лихачев, росатом