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"Росатом" ожидает соглашения с Минском по третьему блоку Белорусской АЭС

"Росатом" ожидает соглашения с Минском по третьему блоку Белорусской АЭС - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" ожидает соглашения с Минском по третьему блоку Белорусской АЭС

"Росатом" ожидает заключения в 2026 году соглашения с Минском о строительстве третьего блока Белорусской АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:30+0300

2026-10-28T14:30+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает заключения в 2026 году соглашения с Минском о строительстве третьего блока Белорусской АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Думаю, что где-то не за горами финализация наших договоренностей с Белоруссией (по третьему блоку Белорусской АЭС - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия-Африка, отвечая на вопрос о возможных новых соглашениях "Росатома" в 2026 году. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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