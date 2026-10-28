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Путин и Пезешкиан обсудили возврат российского персонала на АЭС "Бушер"
Путин и Пезешкиан обсудили возврат российского персонала на АЭС "Бушер" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан обсудили возврат российского персонала на АЭС "Бушер"
Вопрос возвращения российского персонала на АЭС "Бушер" обсуждался во вторник на переговорах президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:31+0300
2026-10-28T14:31+0300
2026-10-28T14:31+0300
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алексей лихачев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вопрос возвращения российского персонала на АЭС "Бушер" обсуждался во вторник на переговорах президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Кремле, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Вчера эта тема была предметом дискуссии между Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Ирана господином Пезешкианом", - сказал Лихачев журналистам в среду на полях форума Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом
Путин и Пезешкиан обсудили возврат российского персонала на АЭС "Бушер"
Лихачев: вопрос возвращения российского персонала на АЭС "Бушер" обсуждался в Кремле
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Вопрос возвращения российского персонала на АЭС "Бушер" обсуждался во вторник на переговорах президента России Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Кремле, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вчера эта тема была предметом дискуссии между Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Ирана господином Пезешкианом", - сказал Лихачев журналистам в среду на полях форума Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.