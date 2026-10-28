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"Росатом" готов поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо

"Росатом" готов поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" готов поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо

"Росатом" готов поставлять своим зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:51+0300

2026-10-28T15:51+0300

2026-10-28T15:51+0300

россия

африка

алексей лихачев

владимир путин

росатом

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" готов поставлять своим зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Готовы поставлять РЕМИКС-топливо, то есть рециклировать топливо - из вашего отработавшего делать для вас же свежее. Это еще примерно на 20% удешевляет стоимость топливного цикла", - сказал Лихачев в ходе осмотра выставки.

африка

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россия, африка, алексей лихачев, владимир путин, росатом