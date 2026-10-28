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Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, заявил Лихачев
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, заявил Лихачев
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:53+0300
2026-10-28T15:53+0300
2026-10-28T15:53+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "Сейчас идет полным ходом строительство пока единственной в Африке атомной электростанции, строящейся, я имею в виду, единственной, "Эль-Дабаа", - сказал Лихачев в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, египет, москва, алексей лихачев, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом
РОССИЯ, АФРИКА, ЕГИПЕТ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", Росатом
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет в Египте полным ходом, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет полным ходом