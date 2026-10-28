https://1prime.ru/20261028/likhachev-874712713.html
Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности
Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности - 28.10.2026, ПРАЙМ
Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности
Руководство Египта ставит вопрос о строительстве с Россией не только большой атомной электростанции, но и АЭС малой мощности, заявил глава "Росатома" Алексей... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:07+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Руководство Египта ставит вопрос о строительстве с Россией не только большой атомной электростанции, но и АЭС малой мощности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. Лихачев напомнил, что сейчас в Египте полным ходом идет строительство пока единственной в Африке атомной электростанции. "Уже сегодня руководство Египта ставит перед нами задачу увеличения и количества больших блоков строящихся и перехода к строительству малых атомных электростанций", - сообщил Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, египет, африка, москва, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АФРИКА, МОСКВА, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности
Глава "Росатома" Лихачев: Египет ставит задачу построить с Россией АЭС малой мощности
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Руководство Египта ставит вопрос о строительстве с Россией не только большой атомной электростанции, но и АЭС малой мощности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. Лихачев напомнил, что сейчас в Египте полным ходом идет строительство пока единственной в Африке атомной электростанции.
"Уже сегодня руководство Египта ставит перед нами задачу увеличения и количества больших блоков строящихся и перехода к строительству малых атомных электростанций", - сообщил Лихачев.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.