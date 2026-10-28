https://1prime.ru/20261028/likhachev-874712713.html

Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности

Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности - 28.10.2026, ПРАЙМ

Египет хочет построить совместно с Россией АЭС малой мощности

Руководство Египта ставит вопрос о строительстве с Россией не только большой атомной электростанции, но и АЭС малой мощности, заявил глава "Росатома" Алексей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:07+0300

2026-10-28T16:07+0300

2026-10-28T16:07+0300

россия

египет

африка

москва

алексей лихачев

владимир путин

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874712713.jpg?1793192872

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Руководство Египта ставит вопрос о строительстве с Россией не только большой атомной электростанции, но и АЭС малой мощности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. Лихачев напомнил, что сейчас в Египте полным ходом идет строительство пока единственной в Африке атомной электростанции. "Уже сегодня руководство Египта ставит перед нами задачу увеличения и количества больших блоков строящихся и перехода к строительству малых атомных электростанций", - сообщил Лихачев. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

египет

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, египет, африка, москва, алексей лихачев, владимир путин, росатом