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"Росатом" прорабатывает проекты АЭС в 15 странах
"Росатом" прорабатывает проекты АЭС в 15 странах - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" прорабатывает проекты АЭС в 15 странах
"Росатом" прорабатывает проекты АЭС большой и малой мощности в наземном и плавучем исполнении в 15 странах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:38+0300
2026-10-28T16:38+0300
2026-10-28T16:38+0300
россия
алексей лихачев
росатом
магатэ
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" прорабатывает проекты АЭС большой и малой мощности в наземном и плавучем исполнении в 15 странах, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "В проработке проекты АЭС как большой, так и малой мощности в наземном и плавучем исполнении в 15 странах", - приводятся слова Лихачева в обращении к участникам шестой международной министерской конференции МАГАТЭ по атомной энергетике, проходящей в Республике Корея. Он также отметил, что за рубежом "Росатом" сооружает 27 энергоблоков в 9 странах. Вне зависимости от политической конъюнктуры и незаконного санкционного давления госкорпорация исполняет все взятые на себя контрактные обязательства.
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россия, алексей лихачев, росатом, магатэ
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
"Росатом" прорабатывает проекты АЭС в 15 странах
Лихачев: "Росатом" прорабатывает проекты АЭС большой и малой мощности в 15 странах