https://1prime.ru/20261028/likhachev-874728440.html
"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране
"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране
"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству в Иране новых энергоблоков АЭС, помимо "Бушера" - речь идет о блоках как большой, так и малой... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:31+0300
2026-10-28T20:31+0300
2026-10-28T20:31+0300
иран
африка
москва
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874728440.jpg?1793208662
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству в Иране новых энергоблоков АЭС, помимо "Бушера" - речь идет о блоках как большой, так и малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" участвует в строительстве второго и третьего блоков АЭС "Бушер" в Иране. Кроме того, подписаны соглашения о сооружении в Иране с участием РФ восьми новых блоков АЭС большой мощности. Есть и соглашение о возведении блоков малой мощности. "Малые - это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации (проектов АЭС обоих типов - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия - Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
иран
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, африка, москва, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
ИРАН, АФРИКА, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране
Лихачев: Росатом надеется рано или поздно перейти к строительству новых блоков АЭС в Иране