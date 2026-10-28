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"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране

"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству АЭС в Иране

"Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству в Иране новых энергоблоков АЭС, помимо "Бушера" - речь идет о блоках как большой, так и малой... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:31+0300

2026-10-28T20:31+0300

2026-10-28T20:31+0300

иран

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алексей лихачев

росатом

аэс "бушер"

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Росатом" надеется рано или поздно перейти к строительству в Иране новых энергоблоков АЭС, помимо "Бушера" - речь идет о блоках как большой, так и малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" участвует в строительстве второго и третьего блоков АЭС "Бушер" в Иране. Кроме того, подписаны соглашения о сооружении в Иране с участием РФ восьми новых блоков АЭС большой мощности. Есть и соглашение о возведении блоков малой мощности. "Малые - это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации (проектов АЭС обоих типов - ред.)", - сказал Лихачев журналистам на полях форума Россия - Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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иран, африка, москва, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"