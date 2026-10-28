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Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев

Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ

Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев

Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", представил предложения по возможным местам их размещения у себя, заявил глава российской атомной госкорпорации... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:17+0300

2026-10-28T22:17+0300

2026-10-28T22:17+0300

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", представил предложения по возможным местам их размещения у себя, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Особый интерес они (египетские партнеры "Росатома") - ред.) проявляют к плавучим атомным электростанциям. Нам указаны несколько возможных локаций", - сказал Лихачев "Известиям".

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россия, египет, алексей лихачев, росатом