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Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев
Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев
Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", представил предложения по возможным местам их размещения у себя, заявил глава российской атомной госкорпорации... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:17+0300
2026-10-28T22:17+0300
2026-10-28T22:17+0300
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алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", представил предложения по возможным местам их размещения у себя, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Особый интерес они (египетские партнеры "Росатома") - ред.) проявляют к плавучим атомным электростанциям. Нам указаны несколько возможных локаций", - сказал Лихачев "Известиям".
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россия, египет, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Алексей Лихачев, Росатом
Египет интересуется плавучими АЭС "Росатома", заявил Лихачев
Лихачев: Египет представил предложения по возможным местам размещения плавучих АЭС у себя