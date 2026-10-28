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В МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей
В МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей - 28.10.2026, ПРАЙМ
В МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей
Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают методику, которая позволит уменьшить число досрочных замен двигателей и минимизировать затраты... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T01:19+0300
2026-10-28T01:19+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673990.jpg?1793139540
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают методику, которая позволит уменьшить число досрочных замен двигателей и минимизировать затраты на ремонт, сообщили РИА Новости в вузе. "В Московском авиационном институте разрабатывают расчетно-экспериментальную методику определения допустимых повреждений для лопаток компрессора низкого давления, располагающихся в авиационных двигателях. Она позволит точнее оценивать возможность дальнейшей эксплуатации лопаток с повреждениями и после ремонта. Ожидаемый результат – сокращение числа досрочных замен двигателей и минимизация затрат на ремонт", - рассказали в МАИ. Лопатки двигателя - важная деталь, которая вынужденно принимает на себя удары всего того, что приносит с собой воздух – частиц песка, камней, льда, поэтому на их кромках часто появляются небольшие повреждения – забоины, которые в итоге могут привести к зарождению трещины. Цель исследования – сравнить, какую нагрузку выдержат лопатки двигателя, имеющие различные повреждения. Это позволяет понять, насколько повреждение снижает прочность детали и восстанавливает ли ее зачистка. "Даже небольшая забоина может оказаться опасной. Поэтому важно четко оценивать ситуацию, чтобы понять, можно ли дальше летать, достаточно ли просто зачистить дефект или деталь нужно менять. Во избежание рисков нормы допустимых повреждений часто назначают с большим запасом. Из‑за этого двигатели нередко снимают и отправляют в ремонт раньше срока", - сказал доцент кафедры 203, ведущей проект, Александр Шахов. Задача исследования - обосновать допустимые размеры повреждений лопаток с помощью расчетов и испытаний, после чего инженеры рассчитывают максимально допустимую глубину забоины в разных частях лопатки и формируют "карту допустимых повреждений". Проект находится в активной стадии исследований, отметили в МАИ. Накопление базы данных по испытаниям в дальнейшем также позволит определять допустимые повреждения лопаток на стадии проектирования и сокращать объем дорогостоящих испытаний. "Наша методика позволяет определить допустимые повреждения индивидуально для каждого типа лопаток – с учетом их формы, материала и уровня испытываемых вибраций. Ее ценность в том, что она задает единый порядок такой работы: от расчетов и испытаний на вибростенде до готовой карты допустимых повреждений", – уточнил Шахов.
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192
40
192
40
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бизнес
Бизнес
01:19 28.10.2026
 
В МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей

Инженеры МАИ разрабатывают методику снижения числа досрочных замен двигателей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают методику, которая позволит уменьшить число досрочных замен двигателей и минимизировать затраты на ремонт, сообщили РИА Новости в вузе.
"В Московском авиационном институте разрабатывают расчетно-экспериментальную методику определения допустимых повреждений для лопаток компрессора низкого давления, располагающихся в авиационных двигателях. Она позволит точнее оценивать возможность дальнейшей эксплуатации лопаток с повреждениями и после ремонта. Ожидаемый результат – сокращение числа досрочных замен двигателей и минимизация затрат на ремонт", - рассказали в МАИ.
Лопатки двигателя - важная деталь, которая вынужденно принимает на себя удары всего того, что приносит с собой воздух – частиц песка, камней, льда, поэтому на их кромках часто появляются небольшие повреждения – забоины, которые в итоге могут привести к зарождению трещины. Цель исследования – сравнить, какую нагрузку выдержат лопатки двигателя, имеющие различные повреждения. Это позволяет понять, насколько повреждение снижает прочность детали и восстанавливает ли ее зачистка.
"Даже небольшая забоина может оказаться опасной. Поэтому важно четко оценивать ситуацию, чтобы понять, можно ли дальше летать, достаточно ли просто зачистить дефект или деталь нужно менять. Во избежание рисков нормы допустимых повреждений часто назначают с большим запасом. Из‑за этого двигатели нередко снимают и отправляют в ремонт раньше срока", - сказал доцент кафедры 203, ведущей проект, Александр Шахов.
Задача исследования - обосновать допустимые размеры повреждений лопаток с помощью расчетов и испытаний, после чего инженеры рассчитывают максимально допустимую глубину забоины в разных частях лопатки и формируют "карту допустимых повреждений".
Проект находится в активной стадии исследований, отметили в МАИ. Накопление базы данных по испытаниям в дальнейшем также позволит определять допустимые повреждения лопаток на стадии проектирования и сокращать объем дорогостоящих испытаний.
"Наша методика позволяет определить допустимые повреждения индивидуально для каждого типа лопаток – с учетом их формы, материала и уровня испытываемых вибраций. Ее ценность в том, что она задает единый порядок такой работы: от расчетов и испытаний на вибростенде до готовой карты допустимых повреждений", – уточнил Шахов.
 
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