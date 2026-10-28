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Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России
Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России
Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:13+0300
2026-10-28T13:13+0300
2026-10-28T13:13+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме Россия-Африка.
"Мы готовы предоставлять необходимые гарантии для защиты инвестиций. Это особенно важно на межправительственном уровне. Мали и Россия сотрудничают и заключают соглашения, призванные обеспечить защиту инвестиций", - сказал он.
По словам министра, в рамках межправительственного комитета стороны решили подписать всеобъемлющее соглашение, которое могло бы применяться в разных сферах сотрудничества и давать необходимые гарантии обеим сторонам.
Кейта подчеркнул, что Мали должна получать выгоду от использования своих природных ресурсов, а инвесторы - иметь возможность получать прибыль. Такой подход, по его мнению, позволит отрасли динамично развиваться.
Россия является стратегическим партнером Мали и оказывает стране большую поддержку, отметил министр. Сотрудничество расширяется, в частности создается база данных с геологической информацией.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, мали, москва
Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России
Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме Россия-Африка.
"Мы готовы предоставлять необходимые гарантии для защиты инвестиций. Это особенно важно на межправительственном уровне. Мали и Россия сотрудничают и заключают соглашения, призванные обеспечить защиту инвестиций", - сказал он.
По словам министра, в рамках межправительственного комитета стороны решили подписать всеобъемлющее соглашение, которое могло бы применяться в разных сферах сотрудничества и давать необходимые гарантии обеим сторонам.
Кейта подчеркнул, что Мали должна получать выгоду от использования своих природных ресурсов, а инвесторы - иметь возможность получать прибыль. Такой подход, по его мнению, позволит отрасли динамично развиваться.
Россия является стратегическим партнером Мали и оказывает стране большую поддержку, отметил министр. Сотрудничество расширяется, в частности создается база данных с геологической информацией.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.