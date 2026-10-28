https://1prime.ru/20261028/mali-874697930.html

Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России

Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мали готова предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России

Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:13+0300

2026-10-28T13:13+0300

2026-10-28T13:13+0300

россия

мали

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874697930.jpg?1793182393

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Власти Мали готовы предоставлять гарантии защиты инвестиций компаниям из России, заявил министр горнорудной промышленности республики Амаду Кейта на форуме Россия-Африка. "Мы готовы предоставлять необходимые гарантии для защиты инвестиций. Это особенно важно на межправительственном уровне. Мали и Россия сотрудничают и заключают соглашения, призванные обеспечить защиту инвестиций", - сказал он. По словам министра, в рамках межправительственного комитета стороны решили подписать всеобъемлющее соглашение, которое могло бы применяться в разных сферах сотрудничества и давать необходимые гарантии обеим сторонам. Кейта подчеркнул, что Мали должна получать выгоду от использования своих природных ресурсов, а инвесторы - иметь возможность получать прибыль. Такой подход, по его мнению, позволит отрасли динамично развиваться. Россия является стратегическим партнером Мали и оказывает стране большую поддержку, отметил министр. Сотрудничество расширяется, в частности создается база данных с геологической информацией. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

мали

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мали, москва